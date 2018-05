El Girona lliga Cárcel fins al 2022

Algú podria pensar que l'adeu de l'entrenador que ha dut el Girona a viure els millors anys de la seva història podria ser traumàtic. El club no ho veu així i prova d'això és que menys de 48 hores després que s'anunciés que Pablo Machín deixava de ser el tècnic de l'equip i s'incorporava al Sevilla, el Girona va fer pública la renovació de Quique Cárcel. L'ampliació del contracte del màxim responsable esportiu és la primera pedra del nou projecte post-Machín. I és que serà Cárcel l'encarregat de triar el substitut del tècnic sorià a la banqueta i també qui haurà de perfilar la llista d'altes i baixes per definir la plantilla del Girona 2018-19.

Feia setmanes que les converses amb Cárcel havien començat. Amb contracte fins al juny del 2019, tant el barceloní com el club veien convenient asseure's i parlar d'una ampliació i millora de les seves condicions. Tanmateix, Cárcel va apostar per la discreció i mai va voler donar detalls ni retransmetre públicament com anava la negocació. L'entesa era ja una realitat feia uns quants dies però la demora en la resposta i el «no» final de Machín a la proposta d'ampliació del seu contracte van ajornar-ne l'anunci. Finalment ahir a la tarda, el club va fer oficial la continunïtat d'un Cárcel pel qual diversos equips (Vila-real i Espanyol) s'havien interessat. La idea de Cárcel des que l'equip va garantir-se la permanència a Primera amb la victòria al camp del Vila-real (0-2) va ser sempre la de continuar comptant amb Machín com a entrenador. La negativa final del tècnic de Gómara fa que ara Cárcel hagi hagut d'activar un pla B. En aquest sentit, el màxim responsable esportiu, amb els seus col·laboradors, està treballant en l'elecció del nou entrenador. Sobre la taula hi té uns quants noms, entre altres els d'Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué o Mikel Arteta.

A banda de l'elecció del nou entrenador, Cárcel també té d'altres carpetes pendents, com ara les ampliacions de contracte de Yassine Bounou, Borja García o Jonás Ramalho. Tots ells acaben el 2019 i si no renoven o són traspassats aquest estiu, a partir de l'1 de gener de l'any que ve podran negociar amb qualsevol equip per anar-se'n sense deixar cap euro a la caixa. Cárcel també haurà de perfilar, d'acord amb el nou tècnic, quines posicions cal reforçar i si cal donar sortida a algun dels jugadors actuals. A més a més, tocarà també acordar amb el Manchester City quins jugadors aterren a Montilivi cedits aquest estiu.

Amb aquest acord i en cas que compleixi tot el contracte, Cárcel acumularà vuit temporades com a director esportiu. El barceloní va aterrar a Montilivi l'estiu del 2014 després de l'adeu d'Oriol Alsina. Va ser el maresmenc qui en va aconsellar el seu fitxatge al president Francesc Rebled. Des d'aleshores, el Girona ha disputat dos play-offs d'ascens a Primera i ha aconseguit l'històric ascens i enguany ha acabat la lliga enuna meritòria desena posició.