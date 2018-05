Machín aterra a Sevilla disposat a viure-hi una «temporada històrica»

24 hores després de posar el punt i final a la seva etapa al Girona, amb una multitudinària roda de premsa de comiat, Pablo Machín era presentat com a nou entrenador del Sevilla, en una altra compareixença que també va aixecar molta expectació mediàtica. Acompanyat del president José Castro, i també el nou director de l'àrea de futbol del club, Joaquín Caparrós, el sorià va fer les seves primeres declaracions al Sánchez Pizjuán, l'estadi que, si tot va bé, l'acollirà les dues properes temporades. A ell, i també al preparador físic Jordi Balcells, que l'ha acompanyat en aquesta aventura. Fidel al seu discurs, va dir estar del tot «preparat» per aquest repte, assegurant que sap «molt bé» on ha posat els peus. Va prometre «implicació i treball», a banda de subratllar que el seu equip «lluitarà i ho deixarà tot al camp». Tot plegat, per intentar viure «una temporada històrica».

A banda d'explicar que el Sevilla, que afronta la prèvia de l'Europa League, engegarà motors el proper 3 de juliol, Machín mostrava la seva intenció de treure el «millor» de la seva nova plantilla, confessant també que tindra «en compte» els joves del filial. «Tinc ganes de fer una temporada que, tant de bo, sigui històrica», va ser una de les seves primeres respostes, tot demanant que «entre tots es pugui fer un bon bloc i que l'any sigui molt bo. Aquesta és la meva intenció». Com va dir en el seu comiat, es va mostrar «afalagat» perquè un «gran club» com el Sevilla l'hagi volgut contractar, tot admetent que el canvi d'aires és d'una «gran responsabilitat». Això sí, sense cap por ni temor. «Conec la història d'aquesta entitat i sé a on he vingut a parar, l'afició que té, la història. Això, i també l'exigència que jo m'imposo com a entrenador i que intento inculcar a la resta del cos tècnic i als jugadors», va asseverar. Espera que l'equip respongui al camp, però primer, va prometre que ell ho donarà «tot» perquè vol que el seu treball es reflecteixi al damunt de la gespa. «Com diu l'hime, Sevilla, Sevilla, Sevilla. Vull que l'equip lluiti i ho deixi tot. La meva intenció és treure el màxim rendiment de la plantilla, guanyar i que el sevillisime se senti orgullós». Per acabar afegint, tot ambiciós, que «prometo a l'afició implicació, donar-ho tot i espero que això es vegi reflectit. Per esforç, treball i implicació, no quedarà. Sé d'on vinc i les dificultats que això representa. El meu objectiu és guanyar del primer a l'últim partit. Sabem que això no podrà ser, però pensem a aspirar al màxim».

També va tenir paraules per al Girona i, com havia fet un dia abans, el va comparar amb el seu nou club. «M'ha donat moltíssim, però la comparació entre una entitat i una altra és inqüestionable. He tingut d'altres temptacions, però no eren de l'alçada del Sevilla; no em marcava un repte tan ambiciós», va dir, tot explicant que «tindré en compte el planter» perquè estic segur que ens pot aportar molt». Amb la funció de «posar els millors, els bons», va explicar que la seva filosofia de joc serà la mateixa que l'ha fet créixer a Montilivi. «És l'esquema que domino i que ha fet que la gent es fixi en mi, doncs el vull tranmetre. La meva idea és posar com més futbolistes al camp rival, millor. Sinònim d'estar dominant i de poder fer gols». Tot, abans de «confiar» que jugadors com N'Zonzi i Lenglet, amb propostes d'altres clubs, s'acabin «quedant» a Sevilla.