Quique Cárcel: «Vindrà un entrenador que cregui en la plantilla que tenim»

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, s'ha mostrat molt satisfet per haver ampliat el seu vincle amb el club fins el 2022. L'actual contracte vencia l'estiu de 2019 i, d'aquesta manera, s'assegura la continuïtat per implantar un projecte a llarg termini, ja sense Pablo Machín a la banqueta. "M'agradaria fer saber que per mi és un privilegi continuar duent la direcció esportiva del Girona. Recordo perfectament la gent que hi havia i agraeixo els que hi ha ara que confiïn en mi", ha assegurat. Cárcel també ha tingut paraules per als seus companys en l'àrea de direcció esportiva, Ivan Hammouch, Santi Pou i Juan Carlos Moreno, perquè "sense ells no hagués aconseguit renovar".

Ara la principal feina que ha d'afrontar Cárcel és trobar un substitut per a Pablo Machín. I en això s'ha centrat bona part de la roda de premsa de presentació de la seva renovació. El director esportiu ha apuntat que "cada any em trobo amb un estiu que serà tranquil però llavors és complicat. Tinc les idees molt clares. El conductor serà un altre. He de decidir primer quina persona serà i sentir que és feliç amb les peces que arribin". En aquest sentit ha destacat que "vindrà un entrenador que cregui en la plantilla que tenim i que cregui que s'hi pot treure profit". Per Cárcel "no és cap mala passada que el tècnic marxi a finals de maig. Hi ha hagut planificació pensant en què Machín continuaria. En futbol això passa. Hem d'estar contents tots. Que en Pablo a última hora hagi trobat aquesta situació de mercat difícil de rebutjar, ho entenc".

Seguint amb el perfil de tècnic que busca, ha avançat que "ens trobem en un moment de canvi. Ha de venir algú que conegui bé la Lliga i l'equip. Que senti que pot treure profit a la plantilla. Ha de conèixer bé el projecte que hi ha al darrere. És un projecte ambiciós i amb ganes. No puc vendre grans pressupostos però sí un repte atractiu". A més Quique Cárcel ha considerat que "al Girona des que jo hi sóc, hem ideat una forma de jugar que ens ha donat molt d'èxit. No crec que s'hagi de trenca res. El sistema ha anat funcionant i ha de pensar que el pot utilitzar. Amb els seus matisos i granet de sorra". "No busco un entrenador que de sobte ho vulgui canviar tot. S'ha d'aprofitar la plantilla. Sí que hi pot haver canvis de peces però el primer és que qui vingui, ha de creure en el que hi ha", ha insistit.

Cárcel a revelat que "he parlat amb molts entrenadors. He buscat que s'ajustin al que busco. Sí que tinc una persona que m'agrada però també n'hi ha dos o tres, que també". . Un d'aquests entrenadors ben situat entre els candidats podria ser Eusebio, que el curs passat va dirigir la Reial Societat. Sobre el paper de poc protagonisme dels jugadors cedits pel Manchester City ha destacat que "el seu rendiment va fer que no tinguessin els minuts que tothom esperava. També hi ha situacions d'èxit com la de Pablo Maffeo". Sobre la possibilitat de fitxar Mojica en propietat (ha estat a Girona cedit pel Rayo), ha destacat que "l'adéu de Machín ho ha aturat tot. Tenim prioritats clares i amb el nou entrenador reobrirem situacions. He d'esperar el nou perfil.

Preguntat per la marxa del preparador físic, Jordi Balcells, cap a Sevilla amb Machín, Quique Cárcel ha dit que "Machín sap de la importància del seu grup de treball i lluitarà fins al final per tenir-lo. De la nostra part, si al final no se'ls emporta, tenen les portes obertes aquí. Han aportat saviesa, lleialtat i humilitat. Crec que s'endurà el màxim de col·laboradors que pugui", sense donar més detalls sobre el futur de Jordi Guerrero i Omar Harrak.

En la roda de premsa també ha intervingut el president, Delfí Geli, que ha manifestat, sobre la renovació del director esportiu fins el 2022, que "és la mostra de la confiança mútua en l'arquitecte que ha permès el Girona competir amb els millors clubs d'Espanya i Europa".