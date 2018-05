El València torna a fixar-se en Portu i no descarta moure fitxa per incorporar-lo

El València torna a fixar-se en Portu i no descarta moure fitxa per incorporar-lo

«Estic content aquí. Acabo de renovar i estic molt a gust al Girona però en futbol no se sap mai què pot passar». Aquesta frase pronunciada per Portu durant una trobada amb la Penya Saltenca la setmana passada va deixar més d´un aficionat del Girona intranquil. Portu va ampliar i millorar el seu contracte amb el Girona el passat 10 d´abril amb un increment també de la seva clàusula de rescissió, que va passar de 12 milions a uns 20. Tanmateix, ahir Superdeporte obria amb la notícia que el València té Portu a l´agenda. El davanter murcià, format al planter del club valencianista, seria un dels objectius per substituir Luciano Vietto, que sembla que no es quedarà a l´entitat. De moment, però, no hi ha hagut contactes amb els seus representants, tot i que el nom de Portu figura en un lloc destacat de la llibreta de possibles incorporacions del conjunt que dirigeix el tècnic asturià Marcelino García Toral.

No és el València l´únic club interessat en la situació de Portu. Els onze gols que ha marcat en la temporada de la seva confirmació a Primera Divisió han cridat l´atenció també del Sevilla. El conjunt andalús l´ha seguit també durant tota la campanya i n´ha extret molt bons informes. En aquest sentit, la presència de Pablo Machín a la banqueta del Sánchez Pizjuán podria ser un factor decisiu en el cas que el Sevilla es decidís a fer una oferta al Girona i al jugador. El nou entrenador del Sevilla ja va dir ahir sobre el possible interès del conjunt andalús en futbolistes gironins que primer volia veure i analitzar la plantilla i després ja tocaria parlar de possibles reforços. Des de Sevilla, les ­darreres setmanes també s´ha especulat amb un possible interès en Cristhian Stuani, el màxim golejador del Girona aquesta temporada, amb 21 gols. En cas que el Sevilla o qualsevol altre equip volgués Stuani, el Girona es remetria també a la seva clàusula de rescissió.