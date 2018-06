«El nou tècnic ha de creure en la plantilla»

El fet de competir en una Lliga de 42 jornades i de disputar el play-off d'ascens ha fet que les últimes temporades, Quique Cárcel pràcticament hagi hagut de moure's depressa i corrents a l'hora de perfilar les plantilles del curs següent. Això, el marge temporal, ha canviat enguany gràcies al fet que el Girona ja fa temps que sap que competirà la campanya vinent a Primera. Tanmateix, el director esportiu barceloní s'ha trobat ara amb un entrebanc que no s'esperava, l'adeu de Pablo Machín. La sortida de l'entrenador al Sevilla paralitza i trastoca bona part dels plans que tenia Cárcel a l'hora de fer un equip d'acord amb les idees i sistema del sorià. Tot i això, el barceloní ja ha agafat el toro per les banyes i ha començat a posar fil a l'agulla. El primer pas va ser estampar la seva signatura i ampliar el contracte fins al 2022 en una clara mostra de compromís i implicació. Ho va fer «orgullós i feliç» de continuar liderant un projecte i reconeixent que se sent un «privilegiat» de treballar al Girona a Primera.

«Estem convençuts que tenim un futur d'allò més prometedor». Amb aquesta declaració d'intencions, Cárcel comença un nou capítol del «màster accelerat» que està fent al Girona. La primera tasca és triar el relleu de Machín i ahir el barceloní va posar una mica de llum a la recerca i va donar algunes pistes. El nou entrenador del Girona serà un tècnic «que conegui la Lliga, que cregui en la plantilla que tenim, que entengui el projecte i que no trenqui del tot amb el sistema amb què s'ha treballat els darrers temps». Uns punts que ja ha exposat a diversos entrenadors amb qui s'ha reunit. Unes trobades que li han permès acotar la selecció. De fet, Cárcel ja en té un que li agrada més que els altres. «He parlat amb forças entrenadors i n'he descartat. N'hi ha un, o dos, que considero que tenen el perfil per liderar el projecte», deia ahir. «No crec que s'hagi de trencar res. Hem de trobar continuïtat. Sento que ja tinc un tècnic que m'agrada però n'hi ha d'altres que també tenen coses que poden interessar», afegia. En aquesta línia, Cárcel aposta per no fer trencadissa. «No busco cap entrenador que de sobte ho vulgui canviar tot. S'ha d'aprofitar la plantilla. El sistema ha anat funcionant i ha de pensar que el pot fer servir, amb els seus matisos i granet de sorra».

«M'agradaria fer saber que és un privilegi continuar caminant junts amb el Girona. Estic igual de motivat i il·lusionat que el primer dia. Tinc la sensació que hi ha una gran confiança en mi. Estem convençuts que tenim un futur prometedor». Un missatge més clar impossible del seu compromís amb l'entitat. Cárcel destacava que l'adéu de Machín «no ha estat cap mala passada» al mateix temps que reconeixia que «s'estava fent la planificació pensant que continuaria». Tot i això, sí que admetia que la sortida del sorià ho havia aturat «tot». «Tenim prioritats clares i amb el nou entrenador reobrirem situacions», deia qüestionat sobre si tenia pensat fer efectiva la compra de Mojica, propietat del Rayo. La possible compra del colombià, la continuïtat d'Olunga així com d'altres operacions obertes estan aparcades. I és que Cárcel aposta per acabar de tancar la contractació del nou míster. «Tinc les idees clares. No puc dir que la cosa estigui a prop. Queden serrells per tancar l'operació. La relació qualitat-preu també ha de ser viable i cal que el tècnic decideixi venir al cent per cent».

El càsting o els contactes que ha fet Cárcel en els darrers dies arran de l'anunci de la sortida de Machín han fet sortir a la llum un bon grapat de noms d'entrenadors a qui s'ha vinculat amb el Girona. La descripció del perfil i les característiques que ha de tenir el nou entrenador blanc-i-vermell que Cárcel va fer ahir van descartar entre d'altres el nom de Mikel Arteta, sense experiència com a primer entrenador. En canvi, continuen obertes les possibilitats d'altres tècnics amb bagatge a Primera com Juan Carlos Unzué o Eusebio Sacristán. També ha estat vinculats al Girona en diversos mitjans Fran Escribá. En aquest sentit, caldrà veure amb quines condicions arriba el nou entrenador i si ve amb el seu equip de col·laboradors. De moment, Machín s'ha endut ja el preparador físic Jordi Balcells a Sevilla i ahir Cárcel no descartava que se n'anés algú més. «Ell sap la importància del seu grup de treball i lluitarà fins al final per tenir-lo. S'emportarà el màxim de col·laboradors que pugui. Si no ho fa, tenen les portes obertes aquí. Han aportat saviesa, lleialtat i humilitat», deia Cárcel. Amb Balcells ja fora, Esport3 assegurava que el preparador de porters Omar Harrak hauria decidit quedar-se. De la seva banda, Jordi Guerrero també té tots els números de romandre a Montilivi.

Pel que fa a les cessions per part del City, Cárcel va recordar que llevat de Maffeo «el seu rendiment va fer que no tinguessin els minuts que tothom esperava». En aquest sentit, també subratllava «la importància» de tenir «una propietat darrere el projecte». En aquest sentit, Cárcel es tem que l'estiu serà llarg i no descarta que vingui algun club amb ofertes per a jugadors del Girona. «Ens han preguntat però no hi ha cap oferta en ferm», deia. El barceloní exposava el seu punt de vista en aquest tema. «Els clubs que s'han fet grans ho han fet mitjançant vendes. Cal escoltar-ho i valorar-ho tot. Tot i això, com menys peces ens toquin, millor».