El club ingressarà cap a mig milió per la participació de Bounou, Stuani i Mojica al Mundial

Després d'haver ingressat un milió d'euros aquesta setmana arran del pagament de la clàusula de rescissió de Pablo Machín per part del Sevilla, el Girona pot veure com aquest mes li cau una bona picossada de calés sense moure cap dit. A la vora de mig milió és el que podria rebre el conjunt gironí, com a mínim, depenent dels resultats que aconsegueixin el Marroc, l'Uruguai i Colòmbia al Mundial de Rússia. Aquesta quantitat és la que rebrà de la FIFA segons la circular aprovada la tardor passada que diu que pagarà la quantitat de 8.530 dòlars (7.378 €) per dia per cada jugador seleccionat pel Mundial a partir de dues setmanes abans de l'inici del torneig. És a dir, només per concentrar-se, participar a la fase de grups i no accedir a vuitens, els clubs rebran uns 200.000 € per futbolista.

La norma de la FIFA diu que la xifra a percebre s'ha de repartir entre els clubs en què ha estat el jugador en les dues últimes temporades. Així, el Girona rebrà 200.000 € per Bounou però en canvi per Mojica se'n rebrien uns 150.000 € (els 50.000 restants serien per al Rayo) i per Stuani 100.000 (el Middlesbrough en rebria 100.000 més). Aquestes xifres augmentarien en cas que el Marroc, l'Uruguai i Colòmbia accedissin als vuitens de final. Si fos així, els 200.000 mínim en el cas de Bounou passarien a ser uns 235.000. Si alguna de les seleccions amb participació dels jugadors del Girona és capaç de classificar-se per als quarts de final o les semifinals, el Girona encara cobraria més diners. Així, sempre agafant com a exemple Bounou, el club de Montilivi rebria entre 273.000 i 280.000 € si el Marroc arriba a quarts i entre 302.000 i 309.000 si passa a les semifinals. Per jugar la final, el Girona rebria 339.000 euros mentre que pel partit pel tercer i quart lloc, 332.000. Això sí, per rebre aquesta quantitat, el Girona ha d´haver presentat abans del 10 de juny el formulari que demana la FIFA i que permet rebre els beneficis de tenir jugadors al Mundial.

En el cas de Mojica manca encara per confirmar-se la seva convocatòria definitiva i també com es repartirien el pastís Girona i Rayo, que el colombià ha estat cedit a Montilivi l´últim any i mig. El Girona també hauria ingressat uns 50.000 € si Kayode hagués estat citat per Nigèria pel Mundial.