La columna vertebral del Girona també estaria a l'agenda del club andalús

Una cosa és el que es diu i una de ben diferent, el que pot acabar passant. Però l´adeu de Pablo Machín no ha fet més que destapar tota classe de rumors i algun d´ells podria acabar-se convertint en una realitat amb el pas del temps. De moment, l´entrenador ja és a terres andaluses, acompanyat de Jordi Balcells. En breu hi aterraran Guerrero i Martínez, fet que desarma per complet el cos tècnic que aquestes últimes temporades s´havia instal·lat a Montilivi. Aquest èxode pot traslladar-se ara a la gespa, sempre que a Machín se li concedeixen totes les peticions que pugui posar al damunt de la taula. La nit de dijous, a Rac1 s´explicava que el sorià hauria traslladat a la direcció esportiva andalusa la seva voluntat de comptar amb els serveis dels davanters Cristhian Stuani (21 gols) i Portu (11), i també del central Bernardo Espinosa. Precisament, tres dels futbolistes amb més minuts i més importants d´aquest darrer curs al Girona. De moment només hi hauria la voluntat i cap oferta en ferm per a uns jugadors, que cal recordar, tenen contracte en vigor. Per tant, el Sevilla hauria de passar per caixa si en vol algun.

Qüestionat per això, per si tenia la intenció d´endur-se algun futbolista cap al Sevilla, Pablo Machín va passar-hi de puntetes ara fa uns dies en el seu comiat a Montilivi. «És clar que m´encantaria, però si una cosa està clara és que el Girona té futbolistes que són molt complicats de fitxar. Ja se n´ha encarregat Quique Cárcel perquè això sigui així