Tot en joc en només 90 minuts

Des de la distància, amb les seves cabòries al cap, i sense poder-ho viure en primera persona, a la gespa o a la graderia. Així han gaudit de l´excel·lent temporada del Girona, de la brillant campanya del tercer millor debutant de la història a la Primera Divisió, Sebas Coris i Rubén Alcaraz. Tots dos pertanyen encara al club de Montilivi; hi tenen contracte en vigor. Tot i això, aquest curs han defensat d´altres escuts. Han estat cedits, un a l´Osasuna i l´altre a l´Almeria. El seu futur immediat és ben incert; el present, també. Un i altre es juguen, avui i en només 90 minuts, tota la temporada. Amb objectius clarament oposats, aparcaran l´eufòria que han sentit tot veient el Girona lluitant per entrar a Europa, com també la incertesa de no saber què serà d´ells a partir del juliol. Necessiten els cinc sentits i focalitzar-los tots pel bé dels seus respectius equips. El desenllaç de la Lliga, a la categoria d´argent, es preveu més emocionant que mai. I per a un i altre, encara no hi ha res decidit.

Coris, sense cabuda a Montilivi, va acceptar l´opció de marxar a un històric com l´Osasuna, que tornava a Segona amb l´objectiu de donar el nou salt a l´elit al més aviat possible. El de Tossa, tot buscant més continuïtat i minuts dels que havia tingut mai a Girona, s´ha mantingut fidel al seu rol. Fins ara, ha jugat 26 partits, però només 15 dels quals sortint d´inici. En total, 1.282 minuts i un parell de gols, el seu rècord personal a la categoria. Participi o no, qui se la juga realment el cap de setmana és el seu equip. Els navarresos, setens a la classificació, necessiten una carambola de resultats per classificar-se entre els sis primers i accedir al play-off d´ascens. La cita es preveu del tot dramàtica, perquè visiten el sisè, un Valladolid que té els ­mateixos punts (64). Amb un empat li serviria a l´Osasuna per superar els castellans, ja que a la primera volta es van imposar per 4-2, de manera que que farien seu l´average. Tanmateix, caldria estar molt atent al resultat de tercers. Numància i Oviedo, vuitè i novè, respectivament, i tots dos amb 62 punts, també hi tenen alguna cosa a dir. Per tant, l´objectiu de Coris i companyia no és cap altre que guanyar. Una victòria permetria a Osasuna, fins i tot, pujar fins al cinquè lloc si el Cadis (també 64 punts) no és capaç de vèncer al camp del Granada.

Molt en joc per a Coris; també per a Rubén Alcaraz. El seu Almeria se la juga. I de quina manera. L´equip andalús, on també hi ha el porter René Román, amb passat al Girona i al Llagostera, és ara mateix el quart per la cua. Per tant, ocupa places de descens. Evitar enfilar cap a la Segona Divisió B és l´únic objectiu per a aquesta darrera jornada. Només hi ha una recepta per sortir-se´n. Amb 47 punts, té per sobre l´Albacete (48), Cultural (48), Còrdova (48) i Nàstic (49). A tots ells pot deixar enrere, però per superar-los necessita tirar endavant el seu partit al camp d´un Lugo que no s´hi juga res, però que sempre és perillós a l´Anxo Carro. Té tots els números de jugar aquest decisiu matx un Rubén Alcaraz que s´ha convertit en una peça imprescindible en els esquemes del seu equip. El migcampista ha disputat 40 partits, 38 dels quals sortint d´inici. A més, ha marcat 9 gols. Uns bons números que el jugador espera que serveixin no només per salvar l´Almeria, sinó per convèncer la direcció esportiva de Montilivi i el cos tècnic entrant de que té cabuda al vestidor del Girona a la màxima categoria.

Un desenllaç d´infart

No només Coris i Alcaraz, i els seus respectius equips, se la juguen avui, en l´última jornada de la Segona Divisió A. Encara hi ha algunes places per assignar, tant per la part alta com baixa de la classificació, amb un munt de clubs implicats que no han fet encara els deures. L´ascens directe ja està definit, un cop l´Osca i el Rayo Vallecano hagin certificat que la temporada vinent jugaran a Primera. Queda dibuixar el play-off. Sporting (71 punts) i Saragossa (68) ja tenen el bitllet, però cal definir la posició final. Els asturians visiten un Còrdova que es juga no baixar. Si perden i guanya el Saragossa –que juga el Miniestadi–, perdran la tercera plana a favor dels aragonesos, que tenen l´average a favor. Després, cal definir el cinquè i sisè lloc. Hi pugnen uns quants equips: Cadis (64), Valladolid (64), Osasuna (64), Numància (62) i Oviedo (62). Entre ells només s´enfronten Valladolid i Osasuna, a Pucela. I si a dalt la cosa està emocionant, tres quarts del mateix passa per baix. Ja han descendit tres equips -Barça B, Sevilla Atlètic i Llorca- i queda definir el quart. Poden acabar caient l´Almeria -ara en descens amb 47 punts-, l´Albacete (48), Cultural (48), Còrdova (48) i Nàstic (49). Tots els partits, avui a les 20.30 hores.