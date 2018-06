Unzué insinua que ha parlat amb el Girona i seria un dels candidats

Quique Cárcel va deixar ben clar dijous quines característiques ha de tenir el nou entrenador del Girona. A banda de desgranar les virtuts que cerca en el tècnic, el màxim responsable esportiu també va revelar que d´entre tots els candidats n´hi ha un que li agrada més que els altres i que n´hi ha un parell més que també li semblen interessants. De moment, poca cosa ha transcendit des del club pel que fa a noms propis. Sí que han sortit a la llum pública els noms de Juan Carlos Unzué, Eusebio Sacristán o Fran Escribà com a candidats. En aquest sentit, dijous a la nit en una entrevista al programa Tu diràs de RAC1, Unzué va admetre, sense dir-ho, contactes amb el Girona. Interrogat sobre si havia parlat amb el club de Montilivi, Unzué va respodnre: «Normalment no explico tot el que passa, però també estic acostumat a no mentir. Millor que ho deixem aquí». Una afirmació que evidencia, almenys, que hi ha hagut algun contacte.

L´emissora col·loca el tècnic navarrès a la pole position per entrenar el Girona. En aquest sentit, faltarien per resoldre alguns factors econòmics per desencallar l´operació definitivament. Unzué ha dirigit el Celta de Vigo aquesta temporada, amb el qual ha acabat en la 12a posició final. D´acord amb el club gallec van decidir rescindir l´any de contracte que encara tenia. El navarrès ha comptat a Vigo amb el cos tècnic que tenia Luis Enrique Martínez al Barça, és a dir Robert Moreno de segon, Rafel Pol de preparador físic i Joaquín Valdés de psicòleg, a més a més, del seu fill Aitor d´analista. Si Luis Enrique continua sense banqueta el curs vinent, tots tres acompanyarien Unzué en cas que acabi a Girona o a algun altre lloc.

Interessa Arnáiz (Barça B)

RAC1 també va informar que un dels objectius seria José Arnáiz (Barça B). El davanter, de 23 anys, ha estat de baixa des del gener per una pubàlgia. El Barça va pagar 3,5 milions l´estiu passat al Valladolid per fitxar-lo.