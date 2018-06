Girona FC: llicència per guanyar

Més d'un centenar de productes a disposició dels aficionats certifiquen que l'ascens i la consolidació del Girona FC a Primera Divisió ha servit per disparar l'interès per la marca del club. El 80% del volum de negoci d'aquesta àrea de retail (botiga, comerç, el que abans es coneixia com a marxandatge) és la venda de la primera samarreta del primer equip, però cada vegada hi ha més interès en la resta de material que hi ha a disposició dels seguidors.

De samarretes s'ha passat de comercialitzar-se'n un miler fa dues temporades a batre tots els rècords amb les més de 8.000 venudes aquest curs. Per darrere d'aquest producte estrella hi ha les bufandes, de diverses mides, motius i colors. En breu arribaran els banyadors del Girona, un autobús que reprodueix a escala reduïda el del primer equip i un puzzle de Montilivi en 3D. Per anar fent boca ja es poden adquirir tota mena de samarretes, pijames, gorres, banderes, pins, fundes de mòbil i un llarg etcètera més per viure durant les 24 hores del dia en blanc-i-vermell.

El Girona és qui dissenya tots els productes o, en qualsevol cas, en supervisa l'elaboració. Des de l'ascens a Primera, l'interès de les empreses per comercialitzar material amb la marca i la llicència oficial del club ha crescut. La botiga (que també es pot visitar on-line) és segurament encara una àrea de negoci que aporta poc al pressupost, però també una de les que més espectacularment creixen. «Els nous llicenciataris veuen possibilitat de negoci amb la marca Girona, és una marca amb potencial. Fins i tot ens han ofert comercialitzar les crispetes del Girona, però ho vam descartar», expliquen fonts del club.

Part dels beneficis d'aquesta àrea es fan per la venda a botiga i part per la cessió de llicències a tercers, que paguen per usar l'escut i els colors de l'equip. Aquest curs s'ha tocat sostre amb les 8.000 samarretes del primer eqiup venudes, a la botiga i també on-line o en establiments de la ciutat que s'han dirigit a Umbro per disposar d'aquest producte. El Girona ha detectat interès creixent al sud de França i a Anglaterra per material del club. Més enllà de formar part del City Football Group, des de Montilivi creuen que és fruit de l'interès que desperta la Lliga al Regne Unit i de la simpatia i els valors que ha transmès l'equip aquest any.

El salt de qualitat en aquesta àrea es va començar a gestar a primers de l'any passat, quan l'ascens a Primera es percebia com una possibilitat molt real. Es van encomanar mil samarretes més del primer equip i es van vendre totes. I més n'hi hauria hagut. També va fer fortuna la samarreta que celebrava l'ascens amb el lema «Un equip, una ciutat, una afició». En van col·locar més de 3.500. Ara aquesta temporada s'ha creat un nou model amb el lema «Tots junts ho hem fet» per celebrar la permanència. A l'hora de buscar ingressos les partides majoritàries continuen arribant via televisió, patrocinadors i abonats i venda d'entrades, però el marxandatge cada cop avança. El Girona, tot i ser un club modest i novell a la Lliga, és dels que millor treballen aquest sector.