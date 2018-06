Valladolid i Numància aconsegueixen les últimes places per al «play-off»

D'infart va ser la darrera jornada de la Lliga 1, 2, 3. No pas per als aficionats del Girona que, a diferència d'altres temporades, van veure el desenllaç de la temporada des del sofà amb una paperina de crispetes i amb la tranquil·litat que la Segona A no és la seva lliga. Finalment, el Valladolid i el Numància van aconseguir els dos últims bitllets disponibles per al play-off d'ascens a Primera. D'aquesta manera, els emparellaments definitius de la promoció són Numància-Saragossa (dimecres 2/4 de 9) i Valladolid-Sporting (dijous 2/4 de 9). Osasuna, Cadis i Oviedo van perdre l'oportunitat de poder lluitar pel darrer lloc a la màxima categoria. La derrota de l'Sporting a Còrdova (3-0) combinada amb el triomf del Saragossa contra el Barça B (0-2) fa que els aragonesos acabin tercers i tinguin el factor camp a favor. Pel que fa a la part baixa de la taula, l'últim equip que perd la categoria és el Cultural Lleonesa que no va poder puntuar a Sòria (2-1) i va veure com l'empat de l'Almeria a Lugo (1-1) els condemnava a Segona B, només un any després d'aconseguir l'ascens. D'aquesta manera, Alcorcón, Nàstic, Còrdova, Albacete i Almeria van salvar la categoria i Cultural, Barça B, Llorca FC i Sevilla Atlètic baixen a Segona B.

A Los Pajaritos el Numància i el Cultural s'hi jugaven el ser o no ser en un dels dos duels clau de la jornada. L'altre era l'enfrontament entre Valladolid i Osasuna, el vencedor del qual tenia un bitllet assegurat per al play-off. A Sòria el Numància va demostrar la seva línia regular de tota la temporada i es va imposar amb relativa comoditat a un Cultural que només amb el 2-1 va tenir certes opcions de salvar-se. Van ser uns últims minuts d'infart ja que un segon gol dels lleonesos els hauria salvat i, de passada, hauria deixat sense promoció els sorians. El Numància necessitava una carambola de resultats que es va produir. La primera premissa era que el Cadis no guanyés i d'això se'n va encarregar un Granada, que no s'hi jugava res, a Los Cármenes (2-1). L'altra, que no hi hagués empat a Pucela, on el Valladolid va fer la feina i, amb el 33è gol de Jaime Mata, va deixar fora de combat l'Osasuna (2-0). De res li va servir a l'Oviedo superar l'Osca (2-1) .

Per baix, l'Almeria de René i Alcaraz va fregar la tragèdia quan el Lugo es va avançar a la segona part. El gol de Fidel, acte seguit, però, va signar l'1-1 definitiu que salvava els andalusos condemnant el Cultural Lleonesa.