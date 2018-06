Guardiola descarta que el City s'enfronti al Girona a Montilivi aquest estiu

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha sigut avui un dels grans protagonistes al PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella, on diversos exfutbolistes disputen el torneig de golf Costa Brava Legends Trophy. Guardiola, en una multitudinària compareixença davant dels mitjans de comunicació, ha descartat que aquest estiu el City torni a Montilivi per enfrontar-se al Girona: "ho he intentat per totes les maneres, però em sembla que serà impossible per una qüestió de dates", ha subratllat. L'agost passat els dos equips es van enfrontar en un partit que va acabar amb victòria gironina (1-0) gràcies a un gol de Portu. Precisament l'expedició del City es va allotjar al PGA, una instal·lació que Guardiola coneix perfectament.

El preparador també va elogiar la seva mà dreta, Domènec Torrent, quan se li va preguntar si aquest hauria estat un bon entrenador per al Girona ara que busca un substitut a Pablo Machín. "No tinc dubtes que hauria sigut un gran entrenador. Estem junts des de fa 10 anys, des de Tercera divisió amb el Barça B. És el meu segon però moltes vegades actua com si fos el primer", va destacar.

Guardiola també va haver de respondre sobre tota mena de qüestions, relacionades amb el futbol i la política. De les declaracions de Touré Yayá acusant-lo de racista no en va voler dir res. Sobre la sobtada sortida de Zidane del Madrid va indicar que "haurà decidit marxar perquè haurà vist situacions que no li han agradat" i ha afegit que "no només els jugadors tenen desgast, també els entrenadors i els presidents. Hi ha molta exigència en tots els sentits". Preguntat sobre el moment polític, amb la formació de govern a Catalunya i la moció de censura a Espanya que ha portat el PSOE al poder, va dir que "Pedro Sánchez rebrà Quim Torra i això ja és un bon pas".

També van atendre els mitjans Christian Panucci, exjugador del Reial Madrid i actual seleccionador d'Albània, i l'exespanyolista Albert Riera. El Costa Brava Legends Trophy es disputarà fins dijous amb la presència, entre d'altres, de gent com Paco Jémez, Gabriel Batistuta, Ronald de Boer, Miquel Àngel Nadal, Luis García, Julio Salinas i Fran González.