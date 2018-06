Mojica, Stuani i Bounou: la nòmina de «gironins» al Mundial de Rússia

És un fet sense precedents. Mai vist a Montilivi, com moltes de les coses que han passat aquest últim any, des que el Girona feia el salt a la Primera Divisió. Acabada una temporada marcada pels èxits, en què l´equip ha estat capaç de salvar-se sobradament i sense patir en excés, arriba una altra dada història. L´enèsima. El club aportarà fins a tres futbolistes al proper Mundial de futbol, una competició que enguany acull Rússia i que donarà el seu tret de sortida la setmana vinent i que s´allargarà fins a mitjan juliol. Amb dues places ja assignades, les del porter Yassine Bounou (Marroc) i el davanter Cristhian Stuani (Uruguai), ahir es va acabar de confirmar la tercera. Es tracta de Johan Mojica. Tenia molts números de ser-hi, però faltava que Colòmbia fes pública la llista dels 23 seleccionats. Ho va fer ahir, a primera hora de la tarda, i amb el car­riler entre els escollits. No hi era, en canvi, un Bernardo Espinosa que, tot i treure el cap a la prellista de 35 jugadors, ja feia setmanes que tenia coll avall que no assistira a la cita mundialista.

A José Néstor Pékerman, seleccionador dels cafeters, li han fet el pes les aptituds d´un jugador que aquest curs, vestint la samarreta del Girona, ha jugat 31 partits oficials, entre Lliga i Copa del Rei. La presència de Mojica al Mundial permetrà al club de Montilivi veure engreixar els seus números al compte corrent. Així, només per ser-hi, el Girona rebrà 150.000 euros. N´haurien de ser 200.000, però els 50.000 euros restants se´ls embutxacarà el Rayo Vallecano, club que encara té al futbolista en propietat. Per Bounou el Girona sí que en guanyarà 200.000, mentre que la xifra baixarà fins a la meitat (100.000 euros) en el cas d´Stuani; la resta dels diners se´ls quedarà el Middlesbrough, l´anterior equip de l´uruguaià. Totes aquestes xifres augmentaran si les seves respectives seleccions accedeixen als vuitens de final i, encara més, si van avançant rondes.

De moment, Mojica, Bounou i Stuani ja estan concentrats tot esperant que la setmana vinent s´enceti la competició. El primer en obric foc serà l´Uruguai, que s´enfrontarà a Egipte el proper dia 15 a les 2 del migdia. El Marroc es veurà les cares amb l´Iran el mateix dia a les 5, mentres que la Colòmbia de Mojica no s´estrenarà fins al dia 19, jugant amb el Japó.

Pròrroga d´un mes per a Mojica

Segons va informar ahir TV3, el Girona ha obtingut per part del Rayo Vallecano un mes de pròrroga perquè el club de Montilivi decideixi si fa o no efectiva l´opció de compra que té sobre el futbolista i que ascendeix fins als cinc milions d´euros. D´aquesta manera, la direcció esportiva té més marge per decidir si adquirir en propietat un jugador que aquest curs li ha donat molt de rendiment. D´aquesta manera, podrà decidir-ho conjuntament amb el nou entrenador, la identitat del qual encara no s´ha confirmat.