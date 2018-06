Les sensacions oposades de Coris i Alcaraz lluny de Girona

En els últims anys, al Girona força cops li havia tocat viure finals de Lliga a Segona Divisió A d'autèntic infart. Salvacions agòniques, classificacions per al play-off i algun disgust dels grossos són algunes de les vivències que ha experimentat el conjunt gironí en els darrers temps abans de pujar a Primera Divisió ara fa un any. El cap de setmana passat, la categoria de plata va arribar a la seva fi després de 42 intenses i esgotadores jornades. Ho va fer, com és habitual, amb una última jornada de transistors i no apta per a cardíacs que, lògicament, va repartir alegries i decepcions, somriures i llàgrimes entre els clubs que van deixar els deures per a l'últim dia. Aquest va ser l'escenari que van viure Rubén Alcaraz i Sebas Coris, els dos jugadors del Girona que aquesta temporada han actuat com a cedits amb l'Almeria i l'Osasuna, respectivament. Mentre el barceloní respirava alleugerit i eufòric després de sumar un punt a Lugo (1-1) que valia la permanència dels andalusos, el de Tossa de Mar es quedava a les portes del play-off d'ascens amb l'Osasuna després de caure a Valladolid (2-0). Dues cessions amb diferent final però que han servit perquè tots dos jugadors s'hagin bregat lluny de Girona i tornin més madurs. A l'horitzó, el seu gran objectiu: fer la pretemporada a les ordres del nou entrenador i guanyar-se un lloc a la plantilla del Girona 2018-19.

No ha estat un ascens però l'alegria final d'Alcaraz dissabte passat a Lugo s'hi va acostar molt. Al barceloní, al costat del també exblanc-i-vermell, René Román, li ha tocat viure un any duríssim a Almeria. L'equip estava fet per intentar pujar a Primera però ha tingut tres entrenadors (Ramis, Lucas Alcaraz i Fran Fernández) i s'ha acabat salvant per goal average del descens a Segona B. Dintre de la fluixa temporada, Alcaraz ha estat un dels pocs que s'han salvat a l'Almeria. El migcampista ha fet el pas endavant que li va demanar el director esportiu del Girona, Quique Cárcel i ha estat un dels líders de l'equip. Alcaraz ha estat indiscutible, jugant 41 partits i marcant 9 gols, que li han valgut ser el pitxitxi de l'equip i un dels millors migcampistes de la categoria.

Amb contracte fins al 2020, caldrà veure quines són les intencions del Girona amb ell. Tot dependrà de la decisió del nou entrenador blanc-i-vermell de si es fitxen gaires jugadors al mig del camp. De moment, a la seva posició hi són Àlex Granell, Pere Pons i David Timor mentre que no continuarà Eloi Amagat i, en principi, Aleix Garcia i Douglas Luiz tornaran al Manchester City. Alcaraz s'ha revalorat molt aquest curs i de fet, diversos equips ja han preguntat per la seva situació. Tant de Segona A (Deportivo de la Corunya) com de Primera (Alabès, Eibar, Getafe i Leganés). En principi, tot sembla indicar que la idea del Girona és la de comptar amb ell per a la propera temporada.

La temporava va començar d'allò més bé per a Coris. Titular a l'extrem per qualsevol de les bandes, el selvatà jugava i repartia assistències tot gaudint de la confiança de Diego Martínez. Tanmateix, després de Nadal, la situació de Coris va canviar de la nit al dia. El gironí va passar de ser important a sortir dels onzes i a partir del gener només va disputar 8 partits (3 titularitats). «Una decisió tècnica», explica un Coris que explica que durant l'any «hi ha hagut de tot». «Al principi tot va ser positiu perquè ho jugava tot però a partir de l'aturada de Nadal no m'ha anat gaire bé en l'aspecte personal perquè tan sols he jugat 8 partits. A més a més, l'important era pujar i tampoc ho hem fet».

Coris deixa Pamplona amb un regust una mica agredolç, sobretot per la manca de minuts a la segona volta. «M'ha faltat la continuïtat, que potser és el que em fa falta fer d'una vegada», diu sincer. Tot i això subratlla que sí que ha fet un «pas endavant» en el joc ofensiu. «He millorat a partir de la zona de 3/4, on al Girona em faltava ser més decisiu. He fet gols i assistències», recorda. Amb contracte fins al juny del 2019, Cárcel ja li va trucar diumenge passat i aquesta setmana té previst veure's amb el seu representant. «Espero poder fer la pretemporada», assegura el polivalent futbolista.