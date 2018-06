Eusebio Sacristán, el millor col·locat per ser el nou entrenador

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, explicava dijous passat, mentre detallava el retrat robot de com ha de ser el nou entrenador de l'equip, que confiava tenir-lo lligat en el termini d'una setmana. Signat encara no ho està, però Cárcel ja s'ha decidit per un dels «dos o tres candidats» que més li agradaven. Tot indica que l'escolllit serà Eusebio Sacristán, entrenador de la Reial Societat aquesta temporada fins que va ser destituït al mes de març. El Girona ha accelerat les negociacions amb el tècnic castellà i les postures s'han acostat molt en les darreres hores. Tant és així que amb força probabilitat, el pronòstic de Cárcel es podria fins i tot complir. Primer, però, caldrà resoldre els petits serrells que manquen per a tancar l'operació.

Pocs dies abans que es confirmés la sortida de Pablo Machín al Sevilla i arran de l'anada in crescendo dels rumors que col·locaven el tècnic sorià a Nervión, el Girona va començar a moure's. Calia activar un pla B de seguida per si, tal com es va produir, al final Machín pagués el milió de clàusula i deixés la banqueta. Cárcel i els seus col·laboradors van posar fil a l'agulla i, si bé el barceloní va reconèixer que l'adeu de Machín havia trastocat els plans, també és cert que ja havia iniciat la ronda de converses amb d'altres entrenadors. Així, després de diversos sondejos i trobades amb tècnics de diferents perfils, Cárcel sembla haver-se decantat per Eusebio Sacristán. El barceloní també ha enraonat la darrera setmana amb Juan Carlos Unzué, Fran Escribá o Mauricio Pellegrino, entre d'altres.

Eusebio, per a Cárcel, és doncs el candidat que aplega més característiques de les que ell busca en la figura del nou entrenador. El tècnic de La Seca (Valladolid) té experiència a la categoria i coneix la plantilla del Girona d'haver-s'hi enfrontat. A més a més, a diferència d'altres entrenadors, l'extècnic del Celta i el Barça B hauria acceptat no fer gaires moviments pel que fa a una plantilla pensats per jugar amb el clàssic 3-5-2 de Machín. «Seria un errror pensar que s'ha de trencar tot. Busquem continuïtat», deia Cárcel. Eusebio, a més a més, hauria connectat bé amb la idea de futbol que té Cárcel. En aquest sentit, la bona relació del castellà amb alguns dels representants del Manchester City, com Pep Guardiola i Txiki Begiristain, companys seus al Barça de l'etapa Cruyff, també és un punt al seu favor.

Eusebio, de 54 anys, té una dilatada carrera com a jugador al Valladolid (1983-87 i 97-02), Atlètic de Madrid (87-88), Barça (88-95) i Celta (95-97). Com a entrenador va treballar al cos tècnic del primer equip del Barça des del 2003 i fins a 2008. Després ha passat per les banquetes del Celta (2008-10) i Barça B (2011-15) abans de fer-se càrrec de la Reial Societat el novembre del 2015.