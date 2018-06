Pep Guardiola: «Domènec Torrent hauria sigut un bon entrenador per al Girona»

Paraula de Pep (Guardiola). Domènec Torrent hauria estat un bon entrenador per al Girona. Així ho va assegurar el tècnic del Manchester City ahir al PGA Catalunya de Caldes, on juntament amb d'altres exfutbolistes d'elit, disputarà fins demà un torneig de golf anomenat Costa Brava Legends Trophy. En una multitudinària compareixença davant la premsa, el preparador va parlar de gairebé tot, inclús de l'actualitat del Girona. Només un tema li va fer arrufar el nas: les acusacions de racista que li va fer Touré Yayá i que no va voler respondre de cap de les maneres.

Guardiola ja havia explicat que no tenia res a dir del tema Touré, i havia valorat amb el pilot automàtic la sortida de Zidane del Madrid, i la sanció de dos partits que haurà de complir ell com a conseqüència de l'expulsió que va patir amb Mateu Lahoz a la Lliga de Campions. També havia llançat pilotes fora quan el van interrogar per la baixa de Sané a la selecció alemanya de cara al Mundial i sobre si Griezmann és el fitxatge que necessita ara el Barça. I es va limitar a respondre que qui convoca les eleccions «és el president» quan se li va demanar què li semblava la petició del tennista Rafa Nadal, que fa uns dies havia dit, valorant la moció de censura que ha dut el socialista Pedro Sánchez al poder, que ell volia tornar a votar. Després de tot això va tocar parlar una mica del Girona. Primer per revelar que aquest estiu no hi haurà amistós contra el Manchester City. L'any passat un gol de Portu va donar el torneig Costa Brava als gironins en el darrer assaig abans de començar la lliga. Ahir Pep Guardiola va indicar que «em sembla que no podrem tornar. He fet de tot per aconseguir-ho, per tornar a estar tres o quatre dies aquí amb tot l'equip i jugar contra el Girona, però per una qüestió de calendari no podrà ser».

Tot seguit va valorar, repartint elogis, la figura de Domènec Torrent, el seu segon al City, amb qui col·labora des de fa una dècada, des de la seva etapa al Barça B, a Tercera. El tècnic de Santa Coloma va ser el primer nom que va sonar quan es va confirmar la marxa de Pablo Machín al Sevilla. Ell mateix, però, es va autodescartar. Segons Guardiola, Torrent «hauria sigut un bon entrenador per al Girona. No en tinc cap dubte. El conec des de fa nou anys, estem junts des de Tercera i ha sigut la meva mà dreta al Bayern i ara al City. Té totes les capacitats per ser un gran entrenador. De fet té el nom de segon però a l'hora de la veritat actua com el primer». De moment, Guardiola i Torrent seguiran plegats a Manchester mentre a les oficines de Montilivi Quique Cárcel continua movent-se per tancar el relleu de Machín.

Un altre tècnic català, Rubi, fitxat per l'Espanyol i exentrenador del Girona, va saltar a escena. Guardiola va dir que en tenia «molt bones referències» i va destacar que «ha fet una gran feina a l'Osca». Per acabar la seva intervenció, el preparador del City va ser interrogat sobre si el nou escenari polític ajudarà a resoldre el conflicte que hi ha sobre la taula. Segons ell «Pedro Sánchez rebrà Quim Torra i això ja és un bon punt de partida. Els presos polítics han de sortir de la presó i ser jutjats. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart segueixen empresonats per haver pujat a dalt d'un cotxe».

Per la seva banda l'exfigura del Milan i del Madrid Christian Panucci va considerar Allegri i Guti com a dues bones alternatives per rellevar Zidane. Actualment és el seleccionador d'Albània on, curiosament, ha dirigit Ivan Balliu, natural de Caldes, on ahir es disputava el torneig. Balliu va ser captat per la Federació Albanesa després de comprovar que el seu cognom és molt habitual allà i que hi hauria tingut avantpassats. «Estic molt bé allà», va dir, somrient, quan li van preguntar si Florentino li havia trucat.

La primera edició del Costa Brava Legends Trophy va arrencar ahir amb la disputa d'un Pro-Am a l'Stadium Course del PGA Catalunya amb exfutbolistes, golfistes professionals i personalitats. Aquesta és la primera jornada de les tres que disputaran les llegendes del futbol. Els participants del Legends Trophy són l'argentí Gabriel Batistuta, els holandesos Dirk Kuyt i Ronald de Boer, els danesos Kenneth Perez i Michael Johansen, els italians Christian Panucci, Giancarlo Antognoni i Lorenzo Marronaro, Pep Guardiola, Miquel Àngel Nadal, Paco Jémez, Luis García, Julio Salinas, Fran, José Ramon Alexanko, Paco Pavón, Albert Riera, Quique Álvarez, Thomas Christiansen, Gerard López, Javier Clemente, Paco Martínez i Moisés Arteaga. Al Pro-Am també hi van participat golfistes com José Manuel Lara, Jesús Legarrea, Paula Martí, Gerard Pera, Marta Trillo, els germans Àngel i Rafael Gallardo, exfutbolistes com Txiki Begiristain, Jesús Mariano Angoy i Albert Ferrer, l'expresident del Barça Joan Laporta i els exdirectius Albert Perrin i Clàudia Vives-Fierro, la llegenda de l'handbol Filip Jicha i empresaris com Manuel Brufau, director general d'Indra.