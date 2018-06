Emotiu comiat del Girona FC de Jordi Balcells i Jordi Guerrero

Els fins ara segon entrenador i preparador físic del Girona respectivament, Jordi Guerrero i Jordi Balcells, s'han acomiadat aquest migdia del club. Tots dos, juntament amb l'analista Carlos Fernández, acompanyen Pablo Machín i inicien un nou i exigent projecte al Sevilla. Tant Guerrero com Balcells tanquen una llarga etapa a Girona, de 8 i 14 anys respectivament en la qual n'han vist de tots colors. "És un sentiment una mica contradictori perquè d'una banda estic molt content perquè vaig a un lloc top però de l'altra tinc una cosa a l'estómac que em remou una mica les tripes", ha dit Guerrero. Balcells, en la mateixa línia ha admès "un punt de nostàlgia" al mateix temps que assegura anar-se'n amb "l'orgull i la satisfacció d'haver participat en el procés de creixement del club".

Tots dos se'n van en el millor moment de la història del club i en aquest sentit, confien que el Girona no s'aturi aquí. "Hagués estat impensable fa uns anys plantejar-se deixar l'equip a Primera i al costat de casa, però ha passat", ha dit Guerrero. Balcells ha reiterat el seu agraïment cap a tothom i ha desitjat que espera "que el Girona no s'aturi aquí". Els dos exmembres del cos tècnic del Girona començaran ara uns dies de vacances abans d'anar cap a Sevilla per començar la pretremporada el dia 2 de juliol.

Mentretant des de la direcció esportiva que lidera Quique Cárcel es continuen fent les gestions per tancar el més aviat possible un nou cos tècnic. En aquest sentit, l'entesa amb Eusebio Sacristán, l'exentrenador de la Reial Societat, el Celta i el Barça B, sembla cada vegada més a prop. Una vegada s'hagi resolt aquesta carpeta, Cárcel i el nou tècnic començaran a planificar la plantilla, que té una gran part de l'estructura d'aquesta temporada renovada.