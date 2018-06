Eusebio Sacristán, nou entrenador del Girona

Eusebio Sacristán és l'escollit per dirigir el Girona 2018-19. El Girona ha anunciat aquest vespre que el tècnic castellà signa un contracte per dues temporades (fins el 2020) i agafa el relleu de Pablo Machín al capdavant de la banqueta de l'equip. D'aquesta manera, després d'un parell de setmanes de rondes de contactes i converses amb diversos entrenadors, el director esportiu del Girona s'ha acabat decantant per Eusebio per davant d'altres opcions com Juan Carlos Unzué o Fran Escribà. Eusebio serà presentat demà al migdia i explicarà quines seran les seves línies de treball i idea de plantilla que té.

El Girona serà el quart equip que entrena Eusebio com a primer entrenador. El de La Seca (Valladolid, 1964) ha dirigit abans el Celta de Vigo (2008-10), el Barça B (2011-15) i la Reial Societat (2015-18). Abans havia estat membre del cos tècnic de Frank Rijkaard al primer equip del Barça. Com a jugador té una dilatada experiència al Valladolid, Atlètic de Madrid, Barça i Celta de Vigo.

EUSEBIO SACRISTÁN

La Seca (Valladolid), 13/04/1964, 54 anys

Com a jugador:

- Valladolid (1983-87)

- Atlètic de Madrid (1987/88)

- FC Barcelona (1988-95)

- Celta (1995-97)

- Valladolid (1997-2002)

Total: 543 partits a Primera divisió

Com a entrenador:

- Celta (2008-10)

- Barça B (2011-15)

- R. Societat (2015-18)

Total: 302 partits. 94 a Primera i 208 a Segona A. 112 victòries, 75 empats i 115 derrotes