L'Ajuntament farà un ple extraordinari aquest mes per la concessió de l'estadi

L'equip de govern de l'Ajuntament de Girona té previst convocar un ple extraordinari per a finals de mes per tal de debatre la concessió de l'estadi de Montilivi al Girona FC. Aquesta operació havia d'incloure's en la sessió ordinària de dilluns que ve, però per una qüestió de tempos administratius, no hi ha acabant entrant. Tot i això, fonts municipals consultades per aquest diari asseguren que l'entesa no perilla i que un cop la documentació estigui entrada (calen almenys quinze dies d'antelació) es podrà fer la convocatòria d'aquest ple extraordinari. En funció de la inversió que el Girona hi vulgui fer, la concessió de la instal·lació serà per més o menys anys.

A finals de mes s'esgota l'acord que club i Ajuntament van tancar de manera provisional poc després que el 2012, el Girona es fes enrere d'un acord que ja havia pres el ple per concedir-los els usos de l'estadi. Ara la negociació ha sigut molt diferent. El club, consolidat a Primera Divisió, té un ambiciós projecte per renovar completament la instal·lació durant els propers anys, convertint les actuals grades provisionals de gol nord i Preferent en fixes, i actuant també a Tribuna, per ampliar-la i per retirar la coberta d'uralita.

Montilivi, inaugurat l'agost de 1970, és, per tant, a les portes de celebrar el seu 50è aniversari i si les previsions del Girona es compleixen, ho farà completament renovat. El club considera que per poder competir al màxim nivell ha de treure el màxim rendiment de la instal·lació i per aquest motiu planteja fer-hi una petita zona comercial i de restauració. L'estadi té actualment capacitat per a 13.500 aficionats, que seran 15.000 la propera temporada gràcies a una nova grada al gol sud.