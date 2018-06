Els herois de l'ascens a Segona es retrobaran 10 anys després

L'històric gol de Migue contra el Ceuta que va donar l'ascens al Girona a Segona A compleix el proper divendres 15 de juny una dècada. Va ser el punt de partida per a l'època més gloriosa d'un club poc acostumat als èxits i que, superats uns anys amb salvacions miraculoses a la categoria de plata, i els habituals problemes econòmics, viu en un núvol a Primera Divisió, i amb la ciutat als seus peus. Els herois d'aquell ascens de fa 10 anys, així com els futbolistes que van formar part de la plantilla que va viure el retorn a la categoria de plata després de gairebé mig segle de travessia pel desert, es retrobaran dijous que ve, 14 de juny, en un dinar al restaurant Siloc que ha promogut el Girona. De moment ja hi ha cap a 40 convidats confirmats, entre jugadors, tècnics i directius. Entre els qui ja han donat el seu sí hi ha Raül Agné i Arnau Sala, que eren els entrenadors, i que aprofitant l'aturada de la lliga xinesa, on ara dirigeixen el Nei Mongol de la segona divisió, hi podran ser presents. Tampoc s'ho perdran homes com Migue, Matamala, Jose, Xumetra... mentre que d'altres com Chechu estan pendents de poder-se combinar assumptes personals. El president de l'època, Josep Gusó, ha rebut la invitació i a principi de setmana confirmarà al club si hi podrà anar. En canvi el porter veneçolà Rafa Ponzo, que amb 39 anys encara ha estat en actiu aquest curs a l'Angostura del seu país, no s'ho ha pogut combinar per reviure vells temps a Girona la setmana que ve.

Migue, el gran protagonista d'aquella tarda de juny de fa una dècada, també segueix jugant. Ara, amb el Sabadell, a Segona B, on també té contracte per a la propera temporada. El central vallesà, l'home que més partits ha defensat la samarreta del Girona en aquests 10 darrers anys al futbol d'elit, ha tingut un paper destacat en l'organització de l'acte i ha col·laborat directament amb l'àrea social per tal de contactar amb tots els futbolistes. El Girona, a més, ha volgut aprofitar l'efemèride no només per homenatjar els herois d'aquell ascens, sinó també per ampliar el reconeixement als futbolistes que el 30 d'agost d'aquell mateix 2008 van reobrir l'etapa del club a la Segona Divisió. Aquella plantilla, que va assolir la permanència amb certa tranquil·litat a pesar que Raül Agné no va acabar la temporada, també forma part del convit.

El Girona va plantar-se a Segona gràcies a dos ascensos consecutius. Si un any abans s'havia eliminat el Mutilvera i l'Alcalà per fer el salt a Segona B, el 2008 les víctimes van ser el Barakaldo i el Ceuta. Els nord-africans, precisament, estan jugant aquests dies la fase d'ascens de Tercera a Segona B, després que en no assolir fa una dècada la Segona A, acabessin baixant de categoria un temps més tard. Aquell diumenge 15 de juny de 2008 Montilivi va rebentar amb uns 12.000 espectadors (es van vendre més entrades que aforament hi havia), ubicats en tots els racons possibles perquè, no cal oblidar-ho, a la zona de Preferent no hi havia encara refeta la grada, ni tampoc instal·lats seients als gols més enllà de les primeres fileres. Després d'arrencar un empat sense gols a Ceuta, el Girona va poder sentenciar a l'estadi, empès pels seus seguidors. Havia sigut un any complicat, a pesar que esportivament tot va anar rodat, per culpa dels problemes econòmics. Agné va presentar una alineació formada per Rafa Ponzo; Jose, Serra, Rangel, Migue, Jordi Matamala, Dorca, Arnal, Luis Larios, Jito i Miki Albert, i a la segona part va donar entrada a Xumetra, David Sánchez i Nagore. D'aquests futbolistes, Serra, Rangel, Matamala, Arnal, Jito, Miki Albert i David Sánchez ja estan retirats. Serra és ara membre del Consell Assessor del club; Rangel representa futbolistes i Miki Albert treballa com a analista del FC Barcelona.

Dels que aquest curs encara han seguit en actiu hi ha Migue (Sabadell), Ponzo (Angostura), Larios (Robres, de la Tercera aragonesa), Xumetra i Jose (Olot), Dorca (Alcorcón) i Nagore (Osca). A la plantilla que va ascendir també hi eren, entre d'altres, Uri Santos (que ha deixat ara l'Olot per jugar el curs que ve al Girona C), Sergi Raset (director esportiu dels garrotxins), Eloi (que és l'únic futbolista de la història que ha jugat amb el club a Tercera, Segona B, Segona A i Primera), Chechu (Hèrcules) i Jordi Dot (entrenador aquest curs, fins al mes de març, del Sant Jaume de Llierca a Segona Catalana).

Molts d'aquests futbolistes que van assolir l'ascens van continuar la temporada següent. De fet, en el debut al camp del Celta (0-1) del 30 d'agost, van repetir en l'alineació, respecte al partit amb el Ceuta, nou jugadors (Ponzo, Jose, Serra, Rangel, Migue, Dorca, Arnal, Matamala i Jito). De nous, s'hi van afegir Jaume Duran (l'autor del gol de la victòria, que aquest any ha jugat al Girona C), i Gabri (aquest any al Formentera) i des de la banqueta Amantegui i Paco Esteban (que es va retirar jugant a Primera Regional amb el refundat Alacant fa uns anys). En aquella plantilla també hi havia Cañas, Manga (entrenador del Mollet a Primera Catalana), Òscar Álvarez (ha dirigit el Llagostera), Hèctor Simón (Olot), Felipe (Sabadell), Hiroshi, Bernaus, Igor i Gerard (extècnic del Barça B).