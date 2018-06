Eusebio Sacristán pren el relleu de Machín

Després d'uns quants dies d'incertesa, finalment ahir al vespre hi va haver fumata blanca i el Girona 2018-19 ja té entrenador. L'encarregat de dirigir l'orquestra serà Eusebio Sacristán, que signa un contracte per dues temporades i aquest migdia serà presentat. El tècnic castellà aterra a Montilivi amb la missió d'agafar el relleu de Pablo Machín, tècnic de l'equip les últimes quatre temporades i mitja i l'home que va dur-lo a Primera. El llistó és alt i, més, sobretot després de l'espectacular temporada que ha fet el Girona en la seva estrena a la màxima categoria. Tot un repte, doncs, per a un tècnic que fins ara havia dirigit el Celta (2008-10) i el Barça B (11-15) a 2a A i la Reial Societat els dos últims cursos i mig (15-18) fins que va ser destituït al març. Eusebio arribarà com a mínim amb Juan Carlos Andrés, el seu segon, i possiblement amb l'exjugador Onésimo Sánchez.

Quique Cárcel no volia demorar gaire l'elecció del nou entrenador. Després de parlar i conèixer una dotzena de tècnics, Cárcel va quedar-se amb tres candidats, amb Eusebio amb avantatge per sobre de la resta. Pel camí s'han quedat Unzué i Fran Escribà. Eusebio els ha guanyat la partida amb un projecte que ha conveçut Cárcel. El màxim responsable esportiu va exposar ara fa una setmana les virtuts que cercava en el que havia de ser el nou entrenador de l'equip. «Experiència a la categoria, conèixer la plantilla, entendre el projecte, no trencar amb el sistema tàctic, fam i una metodologia moderna». Cárcel ha considerat que Eusebio és el que més punts reuneix i per això a principis de setmana va accelerar les negociacions amb els seus agents per tancar una operació que ahir va quedar resolta.

Amb un perfil futbolístic més alegre i vistós que Machín, caldrà veure amb quines intencions tàctiques aterra Eusebio a Montilivi. El tècnic sempre ha reconegut que la seva etapa com a futbolista al Barça (88-94) la va marcar Johan Cruyff. És per això que els seus equips sempre han apostat per sortir tocant amb la pilota des del darrere i fer un futbol més combinatiu i no tan directe com el que s'ha vist els últims anys a l'estadi. En aquest sentit, el seu esquema habitual allà on va ha estat el 4-3-3, amb interiors i extrems i pressionant molt. La seva filosofia encaixa de ple amb la de Cárcel i sobretot amb la que s'ha instaurat al Manchester City des de l'arribada de Pep Guardiola. El fet de tenir bona relació amb el de Santpedor –van ser companys al Barça– també ha estat un punt al seu favor. En aquest sentit, Eusebio també va compartir vestidor al Barça amb Delfí Geli i va viure des de la gespa del debut a la Lliga del saltenc amb el primer equip blaugrana el gener del 1990 contra l'Oviedo al Camp Nou (0-0).

Nascut a La Seca (Valladolid, 1964), Eusebio es va formar al planter del Valladolid amb el primer equip, del qual va debutar amb 19 anys el 1983. A Pucela s'hi estaria fins al 1987, quan va fitxar per l'Atlètic de Madrid. Un any després aterraria al Camp Nou coincidint amb l'arribada de Cruyff. De blaugrana va viure els seus millor anys i va conquerir onze títols, entre els quals la Copa d'Europa de Wembley, on va ser titular (1992). Després de deixar el Barça va jugar dues temporades al Celta (95-97) abans de tornar al Valladolid, on es retiraria el 2002 amb 37 anys. Un any després de la seva retirada, Eusebio va tornar al Barça per formar part del cos tècnic de Frank Rijkaard, amb qui va aconseguir una Lliga de Campions i dues Lligues, entre altres. Al març del 2009 va emprendre el vol sol acceptant una proposta del Celta a 2a A. A Balaídos s'hi va estar un curs i mig sense assolir l'ascens (08-10). El 2011, Eusebio tornaria un cop més a can Barça, aquest cop per fer-se càrrec del filial, on s'hi estaria fins al 2015. El novembre del 2015 la Reial el va reclamar per substituir David Moyes. El curs passat va classificar els bascos per a l'Europa League però enguany va ser destituït al març.

EUSEBIO SACRISTÁN

La Seca (Valladolid), 13/04/1964, 54 anys

Com a jugador:

- Valladolid (1983-87)

- Atlètic de Madrid (1987/88)

- FC Barcelona (1988-95)

- Celta (1995-97)

- Valladolid (1997-2002)

Total: 543 partits a Primera divisió

Com a entrenador:

- Celta (2008-10)

- Barça B (2011-15)

- R. Societat (2015-18)

Total: 302 partits. 94 a Primera i 208 a Segona A. 112 victòries, 75 empats i 115 derrotes