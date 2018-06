Cárcel ho va tenir «clar» després de la primera reunió amb l'entrenador

Abans del torn de preguntes per a Eusebio Sacristán, hi va haver un petit torn de paraula per al president del Girona, Delfí Geli, i per al director esportiu, Quique Cárcel. Aquest darrer va explicar que va tenir «clar» que el seu candidat número 1 era Eusebio després de la primera vegada que hi va parlar, en l´inici de les negociacions.

«Vull agrair a Eusebio que hagi acceptat la nostra proposta. Els seus agents també ens ho han posat molt fàcil a l´hora de parlar i la veritat és que estic molt content», va subratllar. Cárcel va recordar que fa uns dies, en la roda de premsa de presentació de la seva renovació, «vaig explicar la línia del que buscava» per substituir Pablo Machín. Segons va confessar «hi he reflexionat molt i hi he donat moltes voltes. I des que vaig reunir-me amb ell per primer cop ho vaig tenir clar: és una persona humil, sincera, apassionada pel futbol, que gaudeix com si fos un nen, i té una gran experiència. Sé que ens entendrem molt bé».

Això sí, el director esportiu també va reconèixer que «ara Eusebio té un difícil repte per davant. Venim de 4 anys molt bons amb el sistema de Pablo Machín, que ha donat un rendiment espectacular. S´havien de prendre decisions i per a la proposta que jo sé que vull portar a terme i que necessita ara el Girona ell serà la persona més efectiva». A més va insistir a agrair-li «la generositat que ha tingut des del primer dia. Estic content que porti ell aquest vaixell».

Amb ganes de començar



Per la seva banda el president Deflí Geli va destacar que «Eusebio ens ajudarà professionalment i humana a crèixer com a club i projecte. Comencem un nou repte i una nova etapa i creiem que és la persona que ens pot ajudar a seguir fent passes endavant i estabilitzar el club a Primera». En aquest sentit va afegir que «amb gent amb la seva experiència podem seguir creixent. Li vull agrair la comprensió i la il·lusió i les ganes que té per començar a entrenar i afrontar aquest projecte. Ens ha posat moltes facilitats i això és una vàlua molt important que demostra la implicació i les ganes que té de ser aquí».

Una carpeta resolta



Tot i que fa la sensació que la lliga ja fa molt que s´ha acabat, tot just es compleixen tres setmanes del darrer partit a Las Palmas. A partir d´allà els esdeveniments es van anar precipitant i l´estira-i-arronsa per renovar Pablo Machín va acabar trencat i amb la sortida de l´entrenador rumb a Sevilla, pagant el milió d´euros de la clàusula de rescissió de l´any que encara tenia de contracte. Des que el club va tenir clar el seu adeu fins que li ha trobat un substitut no han passat ni quinze dies, amb la qual cosa, aquesta carpeta ja es pot donar per resolta. I en aquest impàs també s´ha solucionat la renovació de Cárcel fins al 2022.

A partir d´ara, amb més tranqui·litat, el club ja té clars els dos encar­regats de construir la plantilla del curs que ve. Ara arriba el moment de començar a perfilar què falta a aquest equip per seguir fent somiar l´afició.