Eusebio «Em vull adaptar al sistema del Girona i aportar els meus matisos»

Eusebio Sacristán va «assumir» ahir en la seva multitudinària presentació com a nou entrenador del Girona «el repte» d'adaptar-se al sistema que l'equip ha aplicat aquestes últimes temporades amb Pablo Machín «i tant bons resultats ha donat». Ho va repetir diverses vegades, assegurant que hi vol aportar els seus «matisos». Eusebio aterrarà a Montilivi amb dos ajudants, d'entrada, que seran el viguès Juan Carlos Andrés, que ha va ser el seu segon a la Reial Societat, i l'exfutbolista del Barça, Cadis, Valladolid i Rayo i exentrenador de l'Osca, Valladolid, Múrcia i Toledo, Onésimo Sánchez. De moment el seu objectiu és analitzar quins altres col·laboradors pot trobar a la casa, tot i que és probable que acabi portant el seu preparador físic a Anoeta, Gerardo Izagirre. Bona part de la roda de premsa d'ahir va girar al voltant de com jugarà el Girona a partir d'ara, tot i que també el primer contacte amb Eusebio va servir per confirmar que l'equip tornarà a fer una estada de pretemporada a les instal·lacions del Manchester City. De moment encara no se sap quan arrencaran els entrenaments ni quin calendari d'amistosos hi haurà.

Després de quatre anys i mig amb el 3-5-2 de Pablo Machín hi havia expectació per saber quin serà el llibre d'estil del Girona d'Eusebio. Després d'una primera declaració d'intencions al voltant de la «il·lusió» amb què encara el projecte, el nou entrenador va començar a resoldre dubtes: «La meva idea és adaptar-me a la idea de joc que ha desenvolupat l'equip aquests darrers anys, polint-la amb els meus matisos», va assegurar, destacant que «estic decidit a donar el millor de mi perquè estic convençut que el Girona em donarà la possibilitat de seguir creixent com a entrenador».

Eusebio, per tant, va deixar clar que «compta» amb el nucli de la plantilla que aquestes temporades «tants èxits» ha obtingut. «Seguir comptant amb ells i vull adaptar-me a ells», va destacar. També va tenir un missatge per a l'afició: «Els diria que soc conscient del que suposa entrenar el Girona en aquests moments tant dolços. És una gran responsabilitat. Vinc a donar el millor de mi i de la meva experiència».

En la seva alocució prèvia, el director esportiu, Quique Cárcel, havia revelat que Eusebio el va convèncer després de la primera trobada. L'entrenador també va admetre que «la connexió amb Quique (Cárcel) des del principi ha sigut molt bona» i va recordar que quan s'ha enfrontat al Girona de Machín aquestes darreres temporades «sempre he tingut partits complicats». Sense deixar d'elogiar l'ara preparador del Sevilla, Eusebio va insistir que ara «el meu repte és treure profit a aquesta idea de joc». També es va referir a la seva connexió amb antics companys seus al Barça com el mateix Delfí Geli o gent del City, amics seus, com Pep Guardiola i Txiki Begiristain, destacant que «això ha sigut un punt més que ha sumat a tot allò positiu que he vist».

Fins ara els equips d'Eusebio, el Celta, el Barça B i la Reial Societat, han posat en pràctica un sistema de joc 4-3-3. Ara, s'haurà de reinventar adaptant-se a la proposta del Girona dels darrers anys. Li van preguntar si del que es tracta és de trobar l'equilibri entre les dues fórmules i va assentir. «En el futbol per mi, més enllà del sistema del qual parteixes, la importància és a les fases del joc, si vols dur la iniciativa, si vols jugar en curt o en llarg, atacant per dins o per fora, com vols defensar... dins d'aquestes fases el Girona fa temps que té un dibuix inicial que li permet desenvolupar-les i el punt de partida són els tres centrals i els dos carrilers», va destacar el preparador.

Què espera del City?



Eusebio, al Barça B, va poder treballar amb joves valors de La Masia. Ara a Girona tindrà l'oportunitat de conèixer possibles futurs talents de la cartera del Manchester City, gràcies a la pertanyença al City Football Group. El nou entrenador va admetre que «tenim la possibilitat d'accedir a aquests joves futbolistes i aquesta és una ajuda que ens fa més forts com a club», sense donar més detalls sobre si ja havia posat sobre la taula alguna petició en concret. En aquest sentit ja es comença a apuntar la possibilitat que Aleix Garcia i, fins i tot Douglas Luiz, puguin escriure un segon capítol a Montilivi en cas que Eusebio els vulgui i el City accepti tornar-los a deixar en préstec als gironins.

Una altra qüestió que es va plantejar a Eusebio va ser la possibilitat que alguna de les peces clau de l'equip (Stuani, Portu, Bernardo, Pons...) pogués canviar d'aires aquest estiu, malgrat tenir contracte, si algú pagava la seva clàusula. En aquest particular, el tècnic de La Seca va animar els futbolistes a voler formar part d'aquesta nova etapa que ara s'obre al club, deixant a entendre que espera poder comptar amb tothom. Eusebio s'estarà uns dies a Girona per acabar de familiaritzar-se amb el club i començar a perfilar la plantilla, el cos tècnic definitiu i la pretemporada amb Quique Cárcel.