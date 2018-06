De guarir a Montilivi a fer-ho al Mundial de Rússia

Històrica, en tots els sentits i per mil i un motius, ha estat la recent temporada del Girona. La primera d'elles a l'elit s'ha saldat amb uns números espectaculars (51 punts) i l'etiqueta de revelació penjada des de la primera volta. No estranya gens ni mica que el blanc-i-vermell s'hagi convertit en el tercer millor equip debutant de la història a la Lliga; ni tampoc comprovar que tres dels seus jugadors hagin estat convocats per participar en el Mundial: Bounou, Stuani i Mojica. A aquest particular trident se li podria unir un quart home. No pas un futbolista. Però sí un membre del club. Es tracta d'Antoni Mora, cap dels serveis mèdics del Girona i especialista en medicina i traumatologia esportiva. En els propers dies, decidirà si fa o no les maletes cap a Rússia. No pas pel plaer de fer turisme, o per veure els partits de les millors seleccions del món; sinó per feina. I com és això? L'estreta relació que manté amb Mojica i també el tracte professional que té amb Juan Guillermo Cuadrado (futbolista internacional del Juventus) fan que Mora tingui la possibilitat d'incorporar-se a l'ampli staff de la selecció colombiana.

Els resultats i un seguit de casualitats l'han dut fins aquí, a les portes de prendre una decisió que el podria conduir fins a Rússia. Antoni Mora va aterrar a Montilivi el 2014 per encapçalar-ne els serveis mèdics. La seva empatia i tracte amb els jugadors, a part dels resultats de la seva feina, l'han ajudat a mantenir una bona relació amb alguns futbolistes blanc-i-vermells. Un d'ells és Johan Mojica. El colombià és d'aquells esportistes als que els agrada tenir a un metge de confiança. Com és el cas de Leo Messi, per exemple, qui té a tot un seguici per a ell sol. Salvant les distàncies, amb Moji ha passat alguna cosa similar. «Ell tenia la intenció de tractar-se amb algú de la seva confiança. Va decidir que fos jo, perquè durant un temps l'he estat tractat d'uns problemes als rotulians que s'han resolt. Tenia l'objectiu d'acabar bé la Lliga i d'anar amb la selecció. Li he donat tot el meu suport i ho ha aconseguit», explica Mora, qui va demanar «permís» a Quique Cárcel per convertir-se en el metge personal del colombià.

Ja no només el controla a Girona, sinó que també ho ha fet quan s'ha hagut d'incorporar amb la seva selecció. Va passar els últims mesos, durant la preparació per al Mundial, quan la seva presència a la llista definitiva no estava assegurada. En un d'aquests viatges va ser quan va conèixer Cuadrado. Un jugador, estrella del Juventus i també de la seva selecció, que va haver d'aturar-se a finals de desembre per culpa d'uns problemes al pubis. Amb la Copa del Món a l'horitzó, l'últim que volia era passar-se mesos i mesos fora de combat. Es va operar a mans de la doctora Ulrike Muschaweck; es parlava de només uns 30 dies de baixa, però no hi havia manera que fes net. Aconsellat per Mojica, va decidir posar-se en mans d'Antoni Mora. «Al març, es van concentrar a Chantilly per jugar dos amistosos, contra França i Austràlia. Vaig estar amb Mojica i Bernardo (tots dos del Girona) i també a Torí amb Cuadrado. «No se n'acabava de sortir i vam decidir treballar amb una tecnologia especial per a casos així». El futbolista es va recuperar, fins al punt que a finals de març reapareixia marcant un dels tres gols del seu equip contra el Milan. També va jugar la tornada de Lliga de Campions al camp del Reial Madrid (1-3), on el Juventus va estar a punt de signar una espectacular gesta. Allà hi era Antoni Mora, veient-ho des de la graderia. Tan content va quedar amb els resultats, que Cuadrado i el doctor van signar un contracte «per portar-lo durant un temps».

Per tant, amb la confiança d'ell i també de Mojica, la presència del cap dels serveis mèdics del Girona a l' staff de Colòmbia seria més que benvinguda. La decisió, però, encara no està del tot presa. «La decisió és meva. Tinc molts fronts oberts i he de veure com m'organitzo. Ho he de decidir en els propers dies i, si m'ho puc muntar i viure aquesta experiència, jo encantat». El calendari apreta. La llista definitiva ja fa uns dies que ha vist la llum i Colòmbia debutarà al Mundial el proper dia 19, en un duel contra Japó a Saransk. Faci o no les maletes, visqui o no aquesta aventura, el seu futur més immediat encara està vinculat al Girona. Almenys, el lliga un contracte per un any més. Serà la seva cinquena temporada a Montilivi, on hi ha viscut una autèntica transformació. «Quan vaig arribar al club, no hi havia pràcticament res. Ara tot ha canviat molt i està prou bé», diu. I posa un exemple, tot explicant que el club ha estat el segon millor de tota la Lliga pel que fa a les lesions que ha patit i el temps de recuperació que han emprat els jugadors en deixar-les enrere. «Si no fos per l'espatlla del porter Suárez, hauríem sigut els primers», recorda. L' honor, per al Celta.