Domènec Torrent, nou entrenador del New York City

Domènec Torrent és el nou entrenador del New York City FC en substitució de Patrik Vieira. El colomenc, doncs, tanca així una etapa d'11 temporades al costat de Pep Guardiola, primer com a analista al Barça i després com a segon entrenador al Bayern de Munic i ara al Manchester City, per obrir-ne una de nova a la franquícia que té el City als Estats Units.

Torrent no exercia de primer entrenador des que va deixar el Girona el 2006 per incorporar-se al cos tècnic de Guardiola. Vinculat al Girona com a substitut de Pablo Machín fa unes setmanes, Torrent no va negar el seu desig per tornar a ser primer entrenador algun dia tot i que va deixar clar que ara per ara la seva intenció era continuar al City de segon de Guardiola. Finalment però l'adéu de Viera -que ha fitxat pel Niça- ha deixat un buit al New York City -una de les franquícies del City- i Torrent ha acceptat.

"Tot i que ha guadit de uns meravellosos 11 anys treballant amb el meu company i amic Pep Guardiola, sempre ha estat la meva ambició dirigir un equip i no he pogut tenir una millor oportunitat que en aquest club de futbol", explica Torrent al lloc web del club americà que també assegura que properament es definirà el seu cos tècnic. Caldrà veure si l'arbucienc Carles Planchart l'acompanya. El fitxatge resta pendent que Torrent obtingui el permís per treballar als Estats Units.