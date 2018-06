El Girona és un dels 9 equips que estrenarà entrenador el pròxim curs a Primera

Tot i que cada vegada menys, per culpa de l'entrada de grans magnats àrabs o russos, el futbol britànic sempre l'ha respectat molt més que a cap altre lloc. La figura de l'entrenador, per cultura, és una imatge amb molt de prestigi i tradició a les illes. A Anglaterra són pocs els entrenadors que són fulminats a causa dels mals resultats. En canvi, a la lliga espanyola, de paciència n'hi ha ben poca. No cal recordar fa uns anys les excentricitats de Jesús Gil a l'Atlètic de Madrid o de Ruiz de Lopera al Betis, que eren màquines de carregar-se entrenadors. Darrerament, de presidents intervencionistes del nivell de Gil o Lopera no se'n veuen tants però els actuals continuen amb la mà fluixa a l'hora de prescindir de l'entrenador si els resultats no acompanyen. De fet, aquesta temporada a Primera hi ha hagut 11 destitucions, amb equips que fins i tot han tingut tres entrenadors durant el curs. El Girona ha estat un dels equips que no ha canviat de tècnic i Pablo Machín ha completat la seva cinquena temporada a la banqueta de l'equip. També ho han fet Asier Garitano (Leganés) i Diego Pablo Simeone (Atlètic de Madrid) que, juntament amb el sorià, eren els tres entrenadors amb més antiguitat als seus clubs. Tanmateix, els cicles s'acaben i tant Machín com Garitano han decidit emprendre un nou repte en la seva carrera i el curs vinent dirigiran el Sevilla i la Reial Societat. Això farà que Girona i Leganés estrenin entrenador després de molts anys sense fer-ho –Eusebio Sacristán i Mauricio Pellegrino, respectivament. Així, el Girona serà un dels nou clubs que comptarà amb un nou tècnic per a la propera campanya.

Juntament amb el Girona, els altres equips amb cares noves a la banqueta seran Reial Madrid, Sevilla (Pablo Machín), Espanyol (Rubi), Celta de Vigo (Antonio Mohamed), Reial Societat (Asier Garitano), Athletic Club (Eduardo Berizzo), Leganés (Mauricio Pellegrino) i Osca (Leo Franco) a l'espera de conèixer el darrer que puja procedent de Segona A. A l'espera que es conegui qui agafa el relleu de Zinedine Zidane al Reial Madrid, la resta d'equips que han canviat de tècnic ja el tenen decidit. El darrer a fer-ho va ser el Girona, que dijous al capvespre va anunciar l'arribada d'Eusebio fins al juny del 2020. D'aquesta manera, Simeone es queda encara més sol com l'entrenador amb més antiguitat al seu club. L'argentí va arribar al Manzanares el desembre del 2011. Garitano havia agafat el Leganés l'estiu del 2013, mentre que Machín va aterrar a Girona el març del 2014. Ara, rere Simeone, l'entrenador amb més antiguitat en un club de Primera Divisió és José Luis Mendilibar a l'Eibar. El basc va arribar a Ipurua el 2015 i encetarà la seva quarta temporada consecutiva. El següent més veterà en un club és Bordalás al Getafe (2016).

De tots els entrenadors que estrenaran banqueta la propera temporada només n'hi ha, de moment, dos de novells a la màxima categoria. Són els argentins Antonio Mohamed i Leo Franco, del Celta i l'Osca. Mohamed ha estat fitxat procedent del Monterrey mexicà i mai ha entrenat cap equip a Europa, mentre que Leo Franco no té cap experiència a la banqueta i fins ara era el director de relacions externes del club aragonès.