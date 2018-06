«El Girona és pioner en l'aposta per una bona nutrició del jugador»

Què hi explica, a «Se juega como se come»?

És una guia perquè els futbolistes tinguin tota la informació necessària amb relació a la nutrició i a l´esport que practiquen. És la primera guia exclusiva en aquest sentit per a futbolistes, amb un llenguatge futbolístic però entenedor, il·lustracions... Aquí recollim totes les preguntes que es pot fer un jugador sobre l´alimentació al llarg de la temporada. El llibre va dirigit als futbolistes en general però pensant també en aquells jugadors amateurs de Segona B, Tercera o categories inferiors que volen tenir cura de l´alimentació. Els jugadors de Primera tenen més facilitats perquè segur que disposen d´un nutricionista a prop. Fins i tot va dirigit a nens i a pares, hi ha una petita introducció perquè els pares sàpiguen bones opcions per esmorzar o sopar.

Una obra exclusiva per a futbolistes. Un jugador de bàsquet o un tennista no mengen igual?

És diferent. I fins i tot dins dels futbolistes a mi m´agrada parlar d´individualització. Cada persona és diferent de l´altra. Aquesta guia és genèrica per al futbol perquè és evident que hi ha també diferències entre els esports.

Una bona alimentació millora el rendiment dels jugadors?

Sí, està comprovat. El seguiment de la nutrició està entrant cada vegada amb més força en els equips de futbol. I el Girona és un dels clubs modestos que més fort hi han apostat, ja des de l´any passat a Segona. Que esmorzin i dinin plegats, els jugadors, potser hi ha quatre o cinc equips d´elit. Nosaltres vam ser un dels pioners, entre els modestos, de donar importància a la nutrició i ara se li dona cada cop més importància, i més que en tindrà.

Fa deu anys els futbolistes menjaven pitjor?

Puc dir que, primer de tot, ha canviat la velocitat del joc. Abans hi havia posicions més estàtiques i en canvi ara el nivell de velocitat ha canviat molt. Aquesta velocitat fa que la composició corporal i el rendiment tinguin una intervenció molt concreta i important. Per tant, cada vegada es té més cura d´aquests factors.

Quines dades té per demostrar que una bona alimentació millora el rendiment?

Com a futbolista ja m´ho vaig aplicar en el futbol no professional (va jugar en equips com el Peralada i el Manlleu). Jo creia que tenia més limitacions tècniques i, per tant, havia de buscar altres factors com per exemple cuidar-me al màxim. En els dos anys que fa que soc aquí he comprovat que hi havia certa falta d´informació cap al futbolista. Ara el jugador ja s´ha sabut educar en aquest sentit i el rendiment ha millorat. Però no és només per una qüestió de la nutrició, no és l´únic factor. Això es complementa amb el treball dels fisioterapeutes, readaptadors, preparadors físics, analistes i el cos tècnic. Tots formem un conjunt que té la màxima cura de tots els futbolistes i treure´n el major rendiment.

Això els pot permetre també allargar més anys la seva carrera professional?

Fixi´s que abans les promeses sortien molt joves i ara s´està veient més que els jugadors, gràcies als factors que s´han unit per tenir cura del seu rendiment, i la seva pròpia experiència, poden millorar-lo tenint més edat.

La vida d´un futbolista està mil·limètricament controlada?

Sí, es té cura de tot. Per exemple, també, del son. El descans és un altre factor molt important, és la millor suplementació.

Poden menjar de tot?

(Esbufega) De tot què és? Jo sempre ho pregunto. De tot, no. Quan la gent diu que hem de menjar de tot, què vol dir? Si hi pensem bé, menjar de tot vol dir ingerir cada dia greixos o croissants? Un dia, i sobretot a l´estiu, els jugadors tenen una mica més de llibertat a l´hora de fer-se la dieta, però són conscients que han d´arribar al primer dia de la pretemporada en les màximes condicions perquè al final el que hi ha en joc és el seu rendiment. Ells en són conscients. No hem de menjar de tot. Sí que hem de menjar una dieta rica en aliments d´origen vegetal com llegums, cereals, fruita seca, fruita, verdures, i limitar molt els productes processats.

Fora productes envasats.

Hem d´anar més al mercat i menys al supermercat.

Com ha organitzat el llibre?

D´una banda proposo experiències de jugadors, on ells expliquen amb frases el que han viscut. Després hi ha una guia amb els valors nutricionals de cada aliment, i explico què s´hauria de menjar abans, durant i després dels partits. També hi ha receptes, com cuinar-les, quins són els mètodes de cocció, i parlo de suplementació.

La gran recompensa és quan un futbolista li diu que realment els seus consells l´han ajudat a millorar?

Sí, però com li deia abans no vull pensar que sigui cosa només de la nutrició. Hi ha molts altres factors. Però sí que els jugadors estan contents i m´ho transmeten.

Com s´organitzaven aquesta temporada els àpats de l´equip?

Els jugadors esmorzaven i dinaven junts, i si volien es podien emportar el sopar a casa, o el restaurant Siloc els el duia. Hi havia una dieta pautada. Els futbolistes tenien diverses opcions en els àpats i podien escollir el que més els vingués de gust.

Com han respost als seus consells futbolistes com Douglas Luiz, un brasiler molt jove, o Olunga, un kenià que venia de jugar a la Xina?

Han descobert nous aliments, és clar. En el cas de Douglas vaig arribar a anar a casa seva per ensenyar-li a fer alguns plats. Al final ells tenen els seus hàbits incorporats i jo intento adaptar-m´hi de la mateixa manera que els jugadors també miren de fer-ho amb mi. Jo vull que aprenguin la manera d´alimentar-se de la nova cultura on els ha tocat viure. D´aliments n´han descobert, i també noves maneres de preparar-los i de presentar-los.