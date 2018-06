El Valladolid elimina l'Sporting i es jugarà l'ascens contra el Numància

El Valladolid i el Numància es jugaran la darrera plaça d'ascens a Primera Divisió després que ahir els de Pucela no donessin cap opció a l'Sporting de Gijón (1-2). El 3-1 de l'anada al Nuevo José Zorrilla va ser una llosa massa pesant per a un Sporting que mai va tenir cap opció i es queda un any més a Segona A. D'aquesta manera, el Valladolid serà el rival del Numància, que dissabte va eliminar el Saragossa, a la final del play-off d'ascens. L'anada a Sòria serà dimecres (2/4 de 9) i la tornada a Valladolid dissabte a la mateixa hora. Curiosament, l'equip que acompanyarà Rayo Vallecano i Osca a Primera sortirà de l'emparellament entre el 5è i el 6è classificats.

Els castellans es van avançar amb un gol de traca i mocador de Jaime Mata (m. 23). L'exdavanter del Girona ja acumula 34 dianes aquesta temporada i continua esparracant registres. Encara a la primera part, Óscar Plano va ampliar l'avantatge pel Valladolid (m. 31). Ja a la represa, l'Sporting va retallar distàncies mitjançant Carmona de penal (m. 68).