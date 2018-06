Eusebio s'estrena com a entrenador del Girona

Eusebio Sacristán ha viscut aquest matí la seva primera jornada com a entrenador del Girona amb una visita a les instal·lacions que el club ha condicionat al PGA Catalunya de Caldes de Malavella. L'entrenador castellà ha visitat els nous camps i ha conegut alguns dels seus col·laboradors com ara Javi Galiano, Omar Harrak, Dídac Villar, Mate, Emilio Gutiérrez així com el tècnic del Peralada Chicho Pèlach. Eusebio i el seu cos tècnic (Onésimo Sánchez i Juan Carlos Andrés) ha estat acompanyat pel president Delfí Geli i per la cúpula esportiva del club formada per Quique Cárcel, Santi Pou, Ivan Hammouch i Juan Carlos Moreno.





