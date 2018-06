El Girona accelera per fer efectiva la compra de Mojica

L'arribada d'Eusebio Sacristán per ocupar el buit deixat per Pablo Machín a la banqueta és fins ara el l'únic moviment que ha fet el Girona per a la temporada vinent. A l'espera que comencin a conèixer-se les primeres cares noves, el club fa dies que es mou per tancar diverses operacions. La primera que es va consumar fa algunes setmanes va ser la compra -obligatòria per contracte en cas de permanència a Primera Divisió- de Marc Muniesa. El central de Lloret de Mar ha estat enguany al Girona en qualitat de cedit per l'Stoke City.

El mateix camí podria fer Johan Mojica, que ha jugat cedit a Montilivi la darrera temporada i mitja. El Girona tindria acordat el seu fitxatge a canvi d'uns 5 milions d'euros. La cessió del Rayo Vallecano contemplava una opció preferencial per part del Girona, que s'estalviaria de pagar els 8 milions que té de clàusula el colombià. El màxim responsable esportiu blanc-i-vermell, Quique Cárcel, tenia coll avall fer efectiva la compra de Mojica abans de l'adeu de Machín i ara sense el tècnic sorià, Eusebio Sacristán hauria donat el vist-i-plau a l'operació. Cárcel i Mojica ja tindrien també un acord emparaulat per al seu nou contracte amb el Girona per al curs 2018-19. En aquest sentit, la necessitat del Rayo d'ingressar diners per encarar diversos pagaments hauria ajudat a tancar l'operació.

Si l'operació es concreta abans de divendres, Mojica començarà el Mundial -debuta el dia 19 contra el Japó- com a jugador propietat ja del Girona. L'ex del Valladolid sembla que té moltes opcions de ser titular a la cita de Rússia que comença demà passat. Això podria fer que, en cas que signés bones actuacions, es revaloritzés durant el torneig. Aleshores, caldria veure si a Montilivi hi arriben ofertes per ell i si el club opta per fer caixa amb el seu traspàs. De moment però, l'acord per fitxar-lo sembla molt encarrilat.