El Girona projecta fer als Maristes una residència per a jugadors joves

El Girona projecta fer al col·legi Maristes de Girona la seva residència per a esportistes. Des de fa mesos el club i la direcció de l'escola negocien per adaptar les antigues habitacions dels germans, ara desocupades, i l'acord és molt proper. Tant que, de fet, l'Ajuntament ja hauria començat a tramitar la llicència d'obres per tal que aquest mateix estiu es poguessin fer les reformes necessàries, amb la vista posada a l'inici del proper curs i, en l'argot esportiu, la nova temporada de futbol. De moment, els jugadors joves que capta el club viuen a la residència d'estudiants de la UdG, a Montilivi, però la idea dels responsables del futbol base és disposar d'un espai propi, gestionat directament pel Girona, i a més, fer un seguiment tutoritzat d'aquests futurs talents pel que fa a estudis.

És així com va sorgir la possibilitat d'adaptar les antigues habitacions dels germans de l'escola Maristes, ara en desús, perquè des de fa anys viuen fora del centre. L'espai ocupa dues plantes de la façana principal de l'escola i en funció de la reforma que s'hi faci es podrà disposar, es calcula, d'una vintena d'habitacions. A més el Girona projecta fer-hi una cuina i noves dutxes.

Benefici mutu

Entre els diferents projectes del club hi ha la de potenciar el futbol base i a falta d'una Ciutat Esportiva que disposi de residència per a joves jugadors captats de fora, la possibilitat de traslladar-se als Maristes es veu amb molts bons ulls. Per al centre, poder treballar amb el Girona també atrau, i molt. Des de fa temps l'escola està fent una clara aposta per integrar l'esport en l'educació i per trobar l'equilibri entre els joves esportistes d'alt rendiment i els estudis. Entre els seus alumnes hi ha la gimnasta Sara Coll (Salt Gimnàstic Club) o el porter osonenc Albert Torra (Girona juvenil, que va debutar amb el Peralada a Segona B al camp del Lleida aquest curs per l'expulsió de Gianni). Els Maristes i el CT Girona també negocien una entesa perquè els alumnes de l'acadèmia Girona Tennis Pro (GTP) puguin compaginar al centre els estudis amb els seus entrenaments i partits d'alt nivell.

Si l'acord amb l'escola Maristes s'acaba concretant (la firma és molt a prop), el Girona tindrà resolt el dèficit que li provoca no disposar encara d'una ciutat esportiva. De moment ja fa uns mesos va concretar l'acord amb el PGA Catalunya per construir-hi camps d'entrenament. Allà serà on, a partir del curs que ve, s'hi exercitarà el conjunt d'Eusebio. La falta d'una residència per als futbolistes més joves quedarà resolta amb l'aterratge als Maristes, un punt que permetrà potenciar encara més el futbol base.