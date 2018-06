Torrent, rumb a Nova York

De donar puntades de peu a una pilota tot defensant l'escut de l'Olot o el Guíxols, a viure a Nova York i tenir a les seves ordres a estrelles com David Villa. Han passat unes quantes dècades entre una cosa i una altra però la clara progressió és evident. És la carrera de Domènec Torrent, més prolífica a les banquetes que no pas als terrenys de joc, i que aquesta mateixa setmana ha escrit un altre capítol, tot fent un salt endavant. Si fa poc era premiat per la Federació Catalana de Futbol (FCF) tot sent considerat com el millor entrenador gironí d'aquest últim any, i després era vinculat al Girona per suplir Pablo Machín, ahir es va fer oficial el seu fitxatge pel New York City FC. Als 55 anys, i després d'una dècada treballant colze a colze amb Pep Guardiola, ha decidit que torna a ser l'hora de volar sol, pel seu compte. Una experiència que no vivia des de fa temps, quan va dirigir el Palafrugell, el Palamós i també el Girona (entre 2005 i 2006). Ara, poc més d'una dècada després, es mostra «il·lusionat» per encetar aquesta nova etapa, que el durà a la Major League Soccer dels Estats Units, per comandar un equip que ocupa el segon lloc de la Conferència Est.

El City Football Group considera que el colomenc ha agafat prou experiència durant els darrers anys com per entrenar en solitari. Ell mateix així ho pensa també. Poc temps enrere, durant la gala de la FCF, confessava el seu desig de dirigir, tard o d'hora, algun equip. El moment ha arribat. Enrere deixa un gran bagatge. «Tot i que he gaudit d'uns meravellosos onze anys treballant amb el meu company i amic Pep Guardiola, sempre ha estat la meva ambició dirigir un equip i no he pogut tenir una millor oportunitat que la que se'm presenta ara». Torrent arriba a Nova York per suplir el buit que ha deixat Patric Viera, que ha marxat al Niça francès. Ara caldrà veure si l'arbucienc Carles Planchart també l'acompanya i s'incorpora al seu cos tècnic.

Després d'un parell d'experiències a les banquetes de Palafrugell i Palamós, aterrava a Montilivi al tram final de la temporada 04/05 sense poder evitar el descens del Girona a Tercera. Es va quedar un any més, fent campió l'equip blanc-i-vermell del seu grup, però quedant-se a les portes de pujar, en un polèmic play-off contra l'Eldenc. Va ser poc després, el 2007, quan va donar el tret de sortida a la seva estreta relació amb Guardiola. Del Barça B, al primer equip blaugrana, fent tasques d'analista de video. Però no va quedar aquí. També va enfilar cap a Munic, per formar part del cos tècnic del Bayern. I des de fa dues temporades, a Manchester per dirigir el City. En aquests dos últims clubs, Torrent ja feia de segon. Sense anar més lluny, la setmana passada el mateix Guardiola elogiava el colomenc. En un torneig de golf celebrat a Caldes, deia que Torrent «hauria estat un molt bon entrenador pel Girona» i que tot i ser la seva mà dreta, «més d'una vegada és ell qui fa de primer». A l'espera que es resolgui el seu permís per treballar als Estats units, el gironí diu estar «ansiós per experimentar i participar de la cultura de futbol a Nova York». «Estic desitjant viure i entrenar en aquesta ciutat tan especial», afegeix.

A Domènec Torrent li cauen elogis a tort i a dret i a Nova York estan encantats amb la seva arribada. El vicepresident del club, Marty Edelman, està convençut que el selvatà «ens aportarà una experiència increïble» sobretot perquè «ha tingut a les seves ordres a alguns dels millors jugadors del món al més alt nivell». Continua. «Hem trobat un talent excepcional de manera immediata», diu, per afegir que «Domènec està familiaritzat amb el nostre equip, aprecia la seva qualitat i la competitivitat d'aquesta Lliga». S'hi suma Claudio Reyna, el director esportiu. «Hi tenim molta confiança. Té una idea clara de l'estil de joc que vol. A més, ha estat part de la construcció d'alguns dels equips més memorables del futbol», manifesta, abans de dir que «prové de clubs on es dona l'oportunitat al talent més jove; això és emocionant per a la nostra acadèmia».