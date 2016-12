Trargisa suspèn de sou i feina dos treballadors i obre més expedients

Dos treballadors de Trargisa, l´empresa que gestiona la depuradora i la incineradora de Campdorà han estat apartats temporalment de la feina en virtut d´un expedient sancionador. Aquesta instrucció inclou també la suspensió del sou durant el temps que no treballen. El període no ha trascendit. Segons ha pogut saber aquest diari, hi hauria almenys dos empleats més a qui se´ls hauria obert un expedient que podria concloure amb la mateixa mesura. Els dos estarien dins del comitè d´empresa de la societat mercantil amb capital cent per cent públic.

Un dels dos treballadors que ha estat sancionat hauria agredit un company de feina a les mateixes instal·lacions. A l´altre operari se l´hauria apartat temporalment de la feina a causa d´una insubordinació envers un cap. La plantilla està formada per una cinquantena de persones. El que fins fa poc era el director i gerent, Alfred Viñas, està oficlament de baixa.

Des de fa mesos, l´empresa està essent examinada per l´Ajuntament de Girona per detectar possibles irregularitats. Fa uns mesos, l´Ajuntament va decidir intervenir-hi. Primer va posar un enginyer municipal que està examinant les factures i contractes, tant d´obres com de personal. Aquest enginyer, Jordi Pons, és el que està al timó de la societat, sota revisió del mateix ajuntament. Ve a ser el relleu del gerent i director. L´Ajuntament és el principal responsable de la societat, ja que té el 73% de les accions. La resta està en mans de sis ajuntaments més.

També fa uns mesos, l´Ajuntament va contractar una advocada laboralista externa exclusivament per resoldre els diferents conflictes laborals, entre els propis treballadors –una baralla ha acabat amb una denúncia a Mossos d´Esquadra–, així com per també posar la lupa en els contractes laborals, les assumpcions de responsabilitat segons les categories que s´ostenten. Es va decidir contractar una advocada laboralista fora de l´Ajuntament perquè cap dels que està a la plantilla municipal està especialitzat en aquesta matèria.