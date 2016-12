Em deia algú que coneix bé l'associacionisme gironí que tot i ser una ciutat petita semblem una orquestra simfònica sense partitures i amb massa batutes. I pensant-hi bé crec que té raó, encara que amb matisos. Més que sense partitures em fa tota la impressió que cada barri té la seva partitura pròpia. I si no, podem fer un exercici, un d'aquells que exigeix molta franquesa. Seríem capaços de posar banda sonora a cada barri? No només al nostre, en el qual vivim. No. A tots els de la ciutat.

Si féssim la llista segurament descobriríem que tenim visions molt i molt diferentes de la ciutat, uns i altres. Per a la majoria de gironins i de gironines, per exemple, Sant Narcís sonaria a la melodia més enganxifosa del Notting Hill de la Roberts. Però segur que per als santnarcisencs i santnarcisenques s'aproparia més a les valquíries en forma de tren d'alta velocitat d'Apocalypse Now.

Una cosa similar passaria amb Mas Ramada i Vila-roja. Des dels barris de pedra bonica el Sector Est sona a la veu esquerdada de Lee Marvin sanglotant la cançó central de La llegenda de la ciutat sense nom. Mentre que els residents dels barris situats entre turons d'una bellesa desconeguda sovint canten la melancòlica balada de Sol davant del perill sense un totpoderós Gary Cooper que els faci escoltar.

No tinc espai per a tothom. Així que feu, si us plau, la feina a casa. No us n'estigueu. Descobrireu que a part del joc familiar que pot arribar a provocar, si sou honestos, quedareu curts de melodies. I no precisament per manca de coneixement musical sinó per manca de precisió en la coneixença del caràcter real dels barris gironins. No sé si vivim enganyats o ja ens va bé que els estereotips omplin la nostra visió de com son els nostres conciutadans. Però el cert és que mentre ens ho mirem seguim emetent una melodia discordant com a ciutadans.

No sé, tampoc, si el que cal és un director o directora d'orquestra. El segur és que cal una única partitura. I no és tan complicat. Només cal generositat. Si no acabarem com en Brian penjats i xiulant un simpàtic però idiota Always look on the bright side of life.