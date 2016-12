C's veu insuficient la construcció del nou institut a l'antiga Simon

El grup de Ciutadans a Girona considera que la construcció del nou institut de secundària a la fàbrica Simon només resoldrà el problema de la ciutat «de manera temporal», ja que al seu parer és una solució «insuficient» per garantir les línies d'ESO que Girona necessita.

Segons ha indicat el regidor Manuel Vázquez, amb «la bona voluntat» de l'Ajuntament i la Generalitat no n'hi haurà prou, ja que caldrien 48 línies d'ESO pel curs 2012-2022 i d'aquesta manera només n'hi haurà 44.

Vázquez alerta que, malgrat que el curs vinent es crearan tres línies més, n'hi haurà dues que seran per absorbir les dues que manquen aquest curs per falta d'espai. En aquest sentit, també es mostra preocupat per «la divisió de l'institut Ermessenda en dos espais diferents», i creu que cal un esforç «perquè els alumnes estudiïn en edificis dignes i no en barracons».