ERC-MES considera que la proposta d'ordenances fiscals és «insuficient»

n ERC-MES de Girona ha anunciat que votarà en contra les ordenances fiscals, que s'aprovaran aquesta tarda en un ple extraordinari. Segons els republicans, l'equip de govern (CiU-ERC) no ha acceptat cap de les seves al·legacions, de manera que la seva portaveu, Maria Mercè Roca, constata que tenen «dos models de ciutat diferents».

Per a Roca, la proposta d'ordenances fiscals del govern és «insuficient i, en alguns punts, regressiva». Segons indica, no han fet servir tot el marge que permet la Llei d'introducció de mesures socials i ambientals, i també ha assenyalat que «no reparteixen la major part de la càrrega fiscal als que més tenen». En aquest sentit, diu que hi ha algunes mesures regressives, com per exemple «obstacles d'accés a les bonificacions d'ús de les piscines municipals per a la gent amb pocs recursos».