Girona acollirà una fira multiesportiva amb expositors, exhibicions i ponències

El Palau Firal de Girona acollirà el 21 i 22 de gener de 2017 la Fira 17000sports, que té l'expectativa de rebre entre 5.000 i 7000 visitants. Els organitzadors són AKcelona Grup, representants per Dani Gual i Javi Salamero. Els impulsors de l'esdeveniment van explicar que el certamen vol ser l'exposició més heterogènia i funcional que existeix a Catalunya, on es podrà trobar tot el relacionat amb els diferents esports que es practiquen al país, conèixer les últimes novetats, provar els productes i participar en les diferents activitats.

La Fira 17000sports comptarà, a més amb una exposició comercial que aplegarà més d'una cinquantena d'empreses, clubs i entitats de diverses tipologies i modalitats esportives, amb una gran varietat d'activitats i accions que fomentaran la participació de tota la ciutat. Per exemple, hi haurà una cursa popular no competitiva que organitzarà Esports Parra amb sortida i arribada a l'entorn del recinte firal. L'atleta olímpic Àngel Mullera prendrà part en un entrenament guiat previ a la cursa, uns dies abans. També es farà un torneig de pàdel a càrrec de X3 Club Padel and Fitness, en categoria sènior i junior. Les eliminatòries es faran uns dies abans i les finals a les instal·lacions de la Devesa.

La fira de l'Esport també comptarà amb exhibicions de fitness i culturisme, així com una masterclass de zumba i simuladors de realitat virtual de motociclisme, entre d'altres.

Un dels punts forts de la fira seran les ponències que realitzaran alguns esportistes de renom, com és el cas de Núria Picas, campiona de l'Ultra Trail World Tour durant el 2014-2015; Xavi Verdaguer, fisioterapeuta i divulgador científic i Pep Marí, cap del departament de psicologia del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. També Inés Arreghini, propietària de l'empresa Arregon Pilates Equipment, i el fisioculturista Paco Mula.

La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, va recordar que la ciutat aposta per la cultura esportiva i per posicionar la ciutat com a destinació de turisme esportiu.

El preu de l'entrada serà de 2,5 euros, però els que pertanyin a un club o empresa col·laboradora, tindran un preu reduït i podran accedir al recinte per dos euros. Per als menors de setze anys, l'entrada serà gratuïta. Diari de Girona és un dels col·laboradors oficials d'aquesta fira.

La fira neix com a resposta a l'increment dels darrers anys de la població que practica esports habitualment. L'objectiu de la mostra és fomentar la pràctica de l'esport de forma transversal.