L'Estació Espai Jove i Els Químics ofereixen unes seixanta propostes

La secció de Joventut de l'Ajuntament de Girona ja ha obert les inscripcions per a les activitats que s'han programat entre els mesos de gener i març de 2017. Són un total de 60 propostes que agrupen cursos, tallers, xerrades informatives, jornades, divendres lúdics, concerts i mostres artístiques, entre altres.

L'Estació Espai Jove presentarà el cinquè cicle de tallers de mobilitat internacional «El Rodamón» per informar els joves interessats en viure una experiència a l'estranger per treballar, estudiar o millorar els seus idiomes. Hi haurà, a més, assessorament per als que volen iniciar el seu propi projecte empresarial i un gran nombre d'activitats dirigides a ajudar els joves que vulguin iniciar un procés de cerca de feina. En l'àmbit de formació també s'oferiran grups de conversa d'anglès, francès i català.

Mostrar't i 360Fest

Cal destacar, també, altres serveis i projectes com les orientacions per a famílies o els tallers d'èxit escolar. El primer trimestre del 2017 hi haurà la 24a edició del Mostrar't amb cinc artistes emergents de la ciutat. Al llarg del mes de gener s'obriran les inscripcions per participar al 360fest, el festival dels alumnes dels instituts de secundària del Gironès, que se celebrarà el 21 d'abril al parc del Migdia.

Altres activitats són un curs per aprendre quin són els millors aliments per als joves, com reparar una bicicleta, una jornada sobre el món manga o un taller per obtenir eines teatrals per a intervenció socieducativa.

Els Químics Espai Jove organitzarà novament una extensa oferta formativa de cursos i tallers. Cal destacar-hi projectes com la Ràdio Atòmica, els grups de conversa en anglès o un grup de teatre que es troben totes les setmanes a l'equipament juvenil. Pel que fa a la formació, Els Químics oferirà novament tallers d'èxit escolar i orientació acadèmica.

A l'espai també s'hi podrà visitar l'exposició «Sota Pressió», que vol facilitar eines per identificar la pressió social, estratègies per fer-hi front i propiciar la reflexió sobre la presa de decisions en situacions de grup i la seva influència sobre l'ús de drogues i l'aprofitament del temps d'oci.

Tota la programació d'activitats municipals per als joves pot consultar a les pàgines web que hi ha a continuació i les inscripcions es podran fer en línia a partir del proper dilluns 19 de desembre a www.girona.cat/estacio i www.girona.cat/quimics