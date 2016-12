En llibertat el detingut per l'agressió fora d'un institut

L'adult detingut en relació a una agressió col·lectiva a un alumne de Salt perpetrada el 9 de desembre ha quedat en llibertat després que dissabte passés a disposició judicial. Havia sigut arrestat per haver participat, presumptament amb cincs nois més, en una agressió contra un alumne de l'institut Vallvera mentre aquest es trobava fora del recinte escolar.

Els Mossos també van arribar a detenir un menor per aquests fets, tot i que la detenció va quedar sense efecte i el noi haurà de declarar davant la Fiscalia de Menors quan sigui requerit.

La víctima, de 17 anys, es trobava fora de l'institut amb dos companys quan un grup de fins a sis nois el va increpar i el va agredir a cops de puny. Com fan altres escoles de la província, alguns dels estudiants de cicle formatiu tenen la possibilitat de sortir fora del recinte escolar durant el temps d'esbarjo entre classes. Va ser aleshores quan es va produïr l'agressió grupal.

Encara que els fets van passar a l'exterior del recinte escolar i els agressors no tenien relació amb el centre, l'institut va donar suport al seu alumne i fins i tot una tutora el va acompanyar amb l'ambulància fins a l'hospital on s'hi va estar fins que van arribar els seus pares. De fet, és una política del centre escolar oferir assistència i acompanyament als seus alumnes encara que les agressions s'hagin produït fora del recinte i no tinguin relació amb l'institut.