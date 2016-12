Salt ha registrat 224 delictes contra el patrimoni en el darrer mes i mig

Salt ha registrat 224 delictes contra el patrimoni des de principis de novembre i fins a data d'avui. Es tracta de 33 delictes més que els registrats durant el mateix període de l'any passat, quan se'n van produir 191. Aquestes són les xifres que va donar en el ple d'ahir el regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, a preguntes de la regidora del PSC Iolanda Pineda. Els delictes contra el patrimoni inclouen furts, estafes, robatoris a domicilis, danys, fraus i robatoris en vehicles.

La portaveu socialista va alertar que en els últims temps s'han produït diversos robatoris «silenciosos» a la vila, i que fins i tot persones grans s'han queixat que els han entrat a robar a casa mentre estan dormint. Per això, Pineda va advertir que hi ha gent «bastant espantada» i va preguntar al govern si en tenia constància.

Vidal va explicar que el nombre total de fets delictius ha baixat a Salt, tot i que va admetre que en qüestió de robatoris i delictes contra el patrimoni la situació és «bastant millorable». En aquest sentit, va explicar que d'aquest augment de 33 delictes contra el patrimoni, 7 corresponien a robatoris.

D'altra banda, va indicar durant aquest mes i mig també s'han produït un total de 26 detencions: 15 al novembre i 11 des de principi de desembre. Tot i això, Vidal va aclarir que les detencions no són només per robatoris, sinó per tot tipus de delictes. També va advertir que, malgrat que es facin aquestes detencions, molts cops els acusats queden lliures després de declarar davant del jutge.

D'altra banda, i a preguntes del regidor de Canviem Salt, Wilder Palacio, Vidal va reiterar, com ha dit en altres ocasions, que estan satisfets del funcionament de les càmeres de videovigilància al municipi, ja que són una bona eina per a la policia i els veïns aproven el seu ús (de fet, moltes vegades fins i tot en demanen).

En el ple d'ahir també es va aprovar la una moció, presentada per Ciutadans, per tal de continuar treballant per millorar la neteja a la vila, tot fent complir les ordenances, fent campanyes de sensibilització i obrint la porta a permutar les sancions econòmiques per treballs en benefici a la comunitat. D'altra banda, també es va donar llum verd a l'inici del procés per modificar el Pla Especial de les Deveses i permetre-hi nous usos.