Els veïns de la plaça Poeta Marquina aposten per una poda dràstica dels arbres

«És la plaça més bruta de Girona». «No es pot treure el tiquet de la zona blava perquè la màquina està plena de merda». «A l'estiu no podem obrir la finestra per la pudor de galliner que ens entra». Són només una mostra dels comentaris que van fer ahir els veïns de la plaça Poeta Marquina de Girona que es van reunir amb el regidor de Medi Ambient, Eduard Berloso, per buscar solucions a la plaga d'estonells i a les conseqüències que comporten els seus excrements. Després d'una pluja d'idees i alguna discussió entre veïns i el representant municipal es va acordar que es farà una poda dràstica dels plàtans de la plaça entre les fulles i les branques on reposen els ocells. Fa uns anys es va fer aquesta actuació, i durant un any, els estornells no van aparèixer. Tècnics municipals van alertar que la poda radical constant dels arbres pot comportar la mort dels exemplars perquè queden afeblits i agafen plagues i s'acaben podrint. Això pot provocar la caiguda de branques a la via pública o als jocs infantils.

Els veïns però van aprovar massivament la poda dràstica, que deixarà l'arbre en pràcticament només el tronc. La poda es farà abans que els estonells tornin i es farà una nova reunió la tardor del l'any vinent per avaluar l'actuació i mirar què fer a partir d'aleshores. Es va descartar doncs, seguir amb les màquines que generen un so d'estornells esporuguits, o tornar a provar amb els làsers, així com ruixar els arbres amb aigua, posar productes químics o filaments, alliberar aus rapinyaires o fer sonar canons sonors. Alguns veïns van plantejar la possibilitat de substituir els arbres quan vagin morint per exemplars de fulla més petita. O esponjar els exemplars i treure'n alguns. Això però s'haurà d'analitzar en un futur.

Millorar la neteja

Els veïns també van insistir que l'Ajuntament no neteja la plaça. El regidor va explicar que el tipus de terra ho fa més difícil, però els residents insistien que pràcticament mai veuen ningú netejant. Fins i tot alguns dels presents va plantejar que es canviï el sòl de la plaça per alguna superfície dura. Berloso es va comprometre a mirar com poden millorar la neteja de la plaça sense estornells, que segurament serà més fàcil. L'Associació de Veïns de l'Eixample es va oferir als veïns per anar de la mà en les reivindicacions. Molts dels presents desconeixien que pertanyien a aquest barri.