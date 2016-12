El cau de Vista Alegre reclama un espai en condicions

El Cau de Vista Alegre de Girona ha començat una campanya de pressió per demanar a l'Ajuntament un «espai digne» per poder educar els infants i joves en condicions. Segons indiquen, en aquests moments es troben en dos locals que no compten amb cap conveni ni document que els doni seguretat de cara al futur, ja que tot són acords de paraula amb les persones que fins ara han gestionat els espais. A més, expliquen que els dos locals són antics, cada cop se'ls fan més petits i a més dubten que compleixin totes les mesures de seguretat necessàries.

Segons han indicat en una carta a les famílies, fa temps es va crear una comissió per tal d'intentar millorar la situació dels locals. Primer van intentar negocar amb el Bisbat, però indiquen que els va ser molt difícil. Per això, després van decidir apostar per l'administrció pública, i van parlar amb tant amb l'Ajuntament com la Diputació, però no han obtingut compromisos satisfactoris. Per això, han decidit començar una campanya per reclamar a l'Ajuntament que els faciliti un espai digne per seguir amb la seva tasca educativa.