CiU i PSC aproven la congelació dels impostos amb l'abstenció del PP

L'equip de govern de Girona (CiU i PSC) van tirar endavant l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'any 2017 amb l'abstenció del grup municipal del PP. La resta de formacions hi va votar en contra perquè no es va tenir en compte cap de les seves al·legacions fetes a la proposta inicial. La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, va recordar l'esforç que suposa per a l'Ajuntament congelar les taxes i impostos un any més perquè això vol dir que no hi ha nous ingressos però que s'havia decidit aquest fer-ho per «alleugerir al màxim possible les càrregues fiscals» als ciutadans. Va assegurar que moltes de les al·legacions rebutjades ho eren perquè no es podien aplicar per no tenir «cobertura legal».

Concepció Veray va dir que voldria que més enllà de la congelació hi hagués hagut alguna rebaixa a l'IBI o a la taxa d'escombraries i majors bonificacions. Però va valorar positivament que s'acceptessin les seves propostes com aplicar una bonificació per a la taxa d'escombraries per les persones que fa almenys un any que són a l'atur o els qui iniciïn una activitat i també faci almenys dotze mesos sense feina.

Pisos buits a lloguer social

Per Ciutadans, Manuel Vázquez va lamentar que no es bonifiquin els vehicles elèctrics o híbrids o l'IBI als qui tenen un pis buit i el posen a la borsa de lloguer municipal. Aquesta proposta també l'havien fet la CUP i ERC-MES, com a mesura per tal que augmenti la borsa de pisos de lloguer socials.

La CUP havia presentat 38 al·legacions i cap va ser estimada. Havien fet una proposta que en alguns punts suposava més impostos, com la revisió del cadastre, però que s'equilibraven amb una menor càrrega fiscal en altres àmbits, sobretot per als més desafavorits. La cupaire Laia Pèlach va lamentar que la majoria d'exempcions de pagar impostos o bonificacions beneficïn el mateix sector. Per exemple determinats rodatges que es facin a Girona, la col·locació de cartells als fanals per anunciar esdeveniments o per als establiments amb el segell de la destinació de turisme esportiu.

Finalment, ERC-MES havia presentat 15 al·legacions que també es van desestimar totes. Hi havia, per exemple, fer pagar més IBI als bancs i les grans superfícies i menys als petits comerços. La republicana Maria Mercè Roca també es va queixar perquè «s'augmenten les taxes a les iniciatives culturals de petit format».