La Generalitat desencalla el projecte per a l'edifici d'El Gegant del Rec

El nou edifici de l'escola El Gegant del Rec de Salt està més a prop de convertir-se en realitat. Fa pocs dies, la Generalitat ha tret a licitació el contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'obra, amb un pressupost de sortida de 262.860 euros (sense IVA). A més, la regidora d'Educació, Núria Tió, va explicar enel ple de dilluns que els pressupostos de la Generalitat per a l'any que ve compten amb una partida per tirar endavant el projecte.

L'escola el Gegant del Rec, que es troba majoritàriament en barracons, fa anys que espera -i reivindica- un edifici en condicions. De fet, les famílies van recollir signatures i fins i tot van arribar a proposar un projecte d'autoconstrucció de l'edifici. Finalment, la Generalitat ha desencallat el projecte, tot i que més tard del previst (en una de les últimes reunions, l'anterior director territorial d'Ensenyament a Girona, Albert Bayot, s'havia compromès a fer l'edifici durant aquest 2016). Malgrat tot, l'alclade, Jordi Viñas, va subratllar que l'important és que el projecte ja s'ha endegat, que tira endavant i que ara caldrà fer-ne un seguiment per garantir que es compleixen els compromisos i terminis establerts. També es va comprometre a seguir informant de la seva evolució.

En el ple de dilluns a l'Ajuntament de Salt, el regidor del PSC Joan Martín va preguntar a l'equip de govern (ERC-IpSC-CUP) si els havia sorprès que Ensenyament anunciés que farà un nou institut al sud de Girona -concretament, a l'antiga fàbrica Simon- quan a Salt té la mateixa necessitat i compta amb centres (com el propi Gegant del Rec o l'institut Salvador Sunyer) en barracons des de fa anys. Per això, va demanar al govern local si havia fet o faria algun tipus de pressió per tal que també es puguin construir els centres educatius que es necessiten a Salt.

Viñas va assenyalar que, un cop s'hagi realitzat el projecte del Gegant del Rec, serà el torn del l'institut Salvador Sunyer, per al qual l'Ajuntament ja ha cedit els terrenys. En aquest sentit, l'alcalde va assenyalar que no és voluntat de ningú que es produeixin nous retards.