Fan malbé la tanca i pinten grafits a l´escola Les Deveses

L'escola Les Deveses de Salt va patir al cap de setmana els efectes del vandalisme, ja que uns desconeguts van fer malbé part de la tanca i van fer grafitis a la façana. Segons va explicar el regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, en el ple de dilluns, aquesta no és la primera vegada que es produeix un incident d'aquest tipus a Les Deveses durant aquest curs. Per això, va explicar que estudiaran la possibilitat de posar sensors o càmeres per evitar nous actes com aquests, com s'ha fet en altres centres educatius.

A preguntes del PSC, Vidal va explicar que, efectivament, dilluns al matí el centre s'havia llevat amb la desagradable sorpresa que uns desconeguts havien tallat part de la tanca d'accés que dóna al carrer Doctor Ferran i que havien realitzat pintades a la façana. Segons va indicar, aquesta no era la primera vegada que succeïa, ja que des de principis de curs la direcció els ha alertat d'actes vandàlics. I malgrat que s'ha fet un seguiment dels fets, aquest no ha impedit que aquesta setmana es tornessin a produir.

Vidal va anunciar que la tanca s'arranjarà i es netejaran les pintades el més aviat possible. Per evitar que tornin a produir-se fets similars, però, estudiaran la possibilitat d'instal·lar sensors i càmeres, tal com s'ha fet en altres centres educatius de la vila.