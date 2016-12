El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) a Girona ha reclamat a Ensenyament que creï un altre institut a la ciutat en comptes de dividir l'Ermessenda en dues seus. L'any vinent, i en espera que l'IES s'ubiqui definitivament a les naus de l'antiga Simon, l'Ermessenda tindrà tres grups més de 1r d'ESO. Aquests, però, no es trobaran al Casal Cartanyà, sinó en uns mòduls prefabricats en un solar a tocar de l'escola Bosc de la Pabordia.

El MUCE, però, assegura que dividir l'Ermessenda en dues seus no és la solució. Primer, perquè això suposarà "dificultats" per al professorat i la gestió del centre, i pot "crear greuges comparatius entre l'alumnat". Segon, perquè cal crear un nou institut en una altra zona de la ciutat. I tercer, perquè aquesta solució "no dóna resposta a les fins a 48 línies que preveuen necessàries el curs 21-22".

El MUCE a Girona el formen la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC), la Federació d'Educació de CCOO, el sindicat Ustec, el sindicat d'estudiants (SEPC) i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRPC). Després de saber que Ensenyament crearà una nova seu de l'IES Ermessenda el curs vinent, en espera que l'institut s'ubiqui definitivament a les naus de l'antiga Simon, el MUCE ha reaccionat en contra dels plans del Departament.â€?â€?

La presidenta de la FAPAC i membre del MUCE, Gisela Vicenç, assegura que no s'oposen a què l'Ermessenda estreni edifici el curs 2019-2020 a la carretera Barcelona. Perquè de fet, l'IES donarà servei als barris de Montilivi, Palau, Santa Eugènia i Sant Narcís (on la demanda és més elevada).

Vicenç subratlla, però, que sí que estan en contra de la fórmula que s'adoptarà fins aleshores. És a dir, que part de l'IES es mantingui al Casal Cartanyà i que tres línies d'ESO facin classes en mòduls prefabricats en un solar al costat del Bosc de la Pabordia.

"No podem compartir que es divideixi l'IES Ermessenda en dues seus", assegura Vicenç. La presidenta d la FAPAC afegeix que aquesta solució, consensuada per Generalitat i Ajuntament, no donarà resposta a les 48 línies que es preveuen necessàries per al curs 21-22. "Actualment a Girona hi ha 44 línies de 1r d'ESO; per tant, els números no ens surten, perquè la proposta del Departament passa per crear-ne tres més i arribar a 47", subratlla Vicenç.

"Greuges comparatius"

El MUCE critica que, al seu parer, el Departament d'Ensenyament "no s'ha mogut de la seva posició inicial", que era "la pretensió de dividir físicament un centre" per cobrir demanda. A més, els sindicats representats al MUCE també posen l'accent en què si l'IES Ermessenda se subdivideix en dues seus tan allunyades, això "comportarà dificultats tant per a la gestió del centre com del professorat" i pot arribar a generar "un greuge comparatiu entre l'alumnat que estigui en una o altra seu amb condicions molt diferents".

Per això, la comunitat educativa a Girona es manté fermà en què "és necessari crear un nou institut" a la ciutat, en comptes de dividir l'Ermessenda. I recorda que, precisament, aquesta petició es va aprovar per unanimitat al ple de l'Ajuntament de Girona d'aquest passat novembre

El MUCE ja ha demanat una reunió amb el delegat d'Ensenyament, Josep Polanco, i amb la regidora de l'àrea a l'Ajuntament, Isabel Muradàs, per abordar l'afer. "Esperem tot el suport del govern de la ciutat i dels diferents grups municipals a l'oposició per mantenir-nos ferms en la necessitat de crear un nou institut, tal i com van expressar aprovant unànimement la moció al passat novembre", conclou el membre del SEPC Tomàs Sindermann, també actiu al MUCE.