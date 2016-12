Detingudes dues persones per furtar roba en botigues de l'Eixample de Girona

La Policia Municipal ha detingut dos lladres que es dedicaven a robar peces de roba a botigues de Girona embolcallant les alarmes amb paper d'alumini. D'aquesta manera, quan marxaven dels establiments, s'asseguraven que els detectors no pitessin i els delatessin. Els agents han enxampat els dos joves, que tenen 28 i 29 anys, gràcies a l'ajuda d'una dependenta d'una botiga de l'Eixample, que els va donar la descripció dels sospitosos.

La policia va començar a buscar-los per la zona i, després de localitzar els lladres, els va seguir fins al seu cotxe. A l'interior, hi van descobrir una gran quantitat de peces de roba que encara tenien les alarmes posades, a més de 60 trossos de paper d'alumini preparats per dur a terme nous furts. En total, el valor de la mercaderia sostreta ascendia a 700 euros.

La detenció dels dos lladres, que va tenir lloc aquest passat dimarts, s'emmarca dins el dispositiu 'Compra Segura', que la Policia Municipal porta a terme amb l'objectiu de prevenir furts i robatoris durant les festes. Cap a quarts de tres de la tarda, la dependenta d'una botiga de l'Eixample va explicar a una patrulla no uniformada que dos joves havien sostret diverses peces de roba.

La treballadora va donar una descripció acurada dels sospitosos i la policia va començar a fer recerca per la zona. Al cap de poca estona, va localitzar un jove que coincidia amb els trets que els havia descrit la dependenta. Els agents el van començar a seguir i van veure com, dos carrers més avall, aquest noi s'ajuntava amb un altre i tots dos anaven plegats cap a un cotxe que havien aparcat a la zona.

Roba, alarmes i paper d'alumini

En aquell moment, els policies els van identificar i van procedir a escorcollar el vehicle. A dins del cotxe, hi van descobrir una gran quantitat de roba. Les peces encara duien el sistema d'alarma, que els lladres havien embolcallat amb paper d'alumini per evitar que els arcs de seguretat pitessin quan sortien de les botigues amb el botí.

Apart, a dins del cotxe van localitzar catorze alarmes i 60 talls de paper d'alumini plegats. Després de registrar el cotxe, els agents van escorcollar els dos lladres. A un d'ells li van trobar un tornavís al damunt i a un altre, una peça de roba interior amb butxaques, preparades per amagar-hi objectes robats.

Per tot plegat, els policies van detenir els joves per un delicte de furt. Es tracta de dos nois de 28 i 29 anys, Andrei Vasile G. i Leonard Florian G., veïns de l'Hospitalet de Llobregat. En total, el valor de les peces de roba que havien sostret ascendia a 700 euros. No només s'havien endut roba de la botiga on la dependenta els havia vist, sinó també d'altres superfícies comercials de la zona.