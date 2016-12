ERC vol que es «blindi» la llengua catalana a l'Ajuntament de Girona

El grup ERC-MES a l'Ajuntament de Girona vol que es blindi la llengua catalana a l'Ajuntament de Girona. «L'anterior Rreglament Orgànic Municipal (ROM) establia el català com a llengua pròpia, a diferència d'aquest», ha explicat la portaveu republicana, Maria Mercè Roca. La coalició ha presentat diverses al·legacions a l'articulat, que està en període d'exposició pública.

La coalició vol que el nou ROM deixi molt clar que la llengua pròpia de l'Ajuntament és el català, «i que aquesta llengua és la vehicular i d'ús preferent», ha puntualitzat. La portaveu del grup ha matisat que aquesta defensa del català «no exclou l'ús del castellà quan un particular ho sol·liciti expressament» o en d'altres casos on el seu ús sigui estrictament necessari, com per exemple en la confecció de documentació administrativa dirigida a les institucions de l'Estat. Per aquestes qüestions més concretes, però, Roca ha explicat que l'Ajuntament ja disposa d'un reglament específic a tal efecte.

Pel que fa a la resta d'al·legacions al nou ROM, Esquerra ha tornat a insistir en la creació dels consells de barri, que per a la coalició «és un instrument de participació ciutadana que considerem molt rellevant». Aquest va ser el principal escull entre ERC-MES i el grup de CiU per pactar el cartipàs de l'exalcalde Ballesta, i en l'anterior Ple la regidora Planas va tornar a repetir que no hi estaven d'acord per considerar que no era el seu model. En aquest sentit, Maria Mercè Roca ha declarat que «és una llàstima que el model de ciutat de CiU i PSC no contempli la participació en els barris», i ha constatat que ERC-MES «defensem un model de ciutat diferent: més obert, més just i amb la participació ciutadana com a element central».

La coalició ha presentat altres al·legacions en el sentit d'aprofundir en la participació i fer més eficaç el funcionament de la maquinària municipal.