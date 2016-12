Fira de Girona invertirà 1,5 milions d´euros per renovar i modernitzar les instal·lacions

Fira de Girona invertirà 1,5 milions d'euros per renovar i modernitzar les seves instal·lacions. S'obrirà una nova entrada principal a la façana que dóna al parc de la Devesa, es reformaran diversos espais interiors –especialment la llotja de contractació–, s'adaptarà l'edifici a les noves normatives de seguretat i es faran diverses tasques de reparació i manteniment. A més, es tornarà a treure a concessió la gestió del bar-restaurant, amb l'objectiu que estigui obert durant tot l'any. En aquest sentit, segurament es vincularà el servei amb el de l'Auditori-Palau de Congressos.

El Patronat de la Fira va aprovar ahir fer aquesta inversió, que es podrà dur a terme perquè s'ha acabat de pagar un préstec i, per tant, es podrà fer amb les aportacions habituals dels patrons sense que suposi un cost afegit. Segons va explicar l'alcaldessa de Girona i presidenta del Patronat, Marta Madrenas, l'objectiu és fer «un canvi radical» a les instal·lacions, que es van construir l'any 1984 i on des de llavors pràcticament no s'hi han fet reformes. Madrenas explica que, a llarg termini, la voluntat continua essent traslladar la Fira a un altre emplaçament, però com que ara mateix això no és possible, han decidit que cal renovar les instal·lacions per fer-les més competitives. La directora de la Fira, Coralí Cunyat, es va mostrar confiada que els primers treballs puguin començar durant el 2017 i que estiguin acabats al llarg de 2018. Les obres es combinaran amb l'activitat habitual de la Fira, que només s'aturarà en moments puntuals.

Una de les principals novetats serà l'obertura d'una entrada principal a la façana que dóna a la Devesa, que suposarà una inversió de 286.000 euros. Madrenas va recordar que la voluntat de l'Ajuntament és obrir el parc a la ciutat, ja que fins la Fira hi estava d'«esquenes». A més, va indicar que permetrà que entri més llum a l'edifici. L'actual entrada es mantindrà, però només com a sortida d'emergència i per a les oficines.

També es destinaran 600.000 euros a la reforma integral de la llotja de contractació i el bar-restaurant, amb l'objectiu de refer aquest espai «de dalt a baix» i donar-li una nova imatge de modernitat. En aquest sentit, es tornarà a treure a concessió la gestió del bar-restaurant, amb la voluntat que pugui estar obert tot l'any i no només quan hi ha fires. Aquest servei es vincularà amb el càtering de l'Auditori-Palau de Congressos, amb l'objectiu de fer-lo més atractiu i que pugui atraure un major nombre d'empreses al concurs.

Mig milió d'euros més es destinaran a fer reformes interiors, amb l'objectiu d'aprofitar millor els metres quadrats. Entre altres, es reformaran els banys, es farà un vestíbul a la segona planta, es reformaran la recepció i la sala d'actes i s'adaptaran els espais a les persones amb mobilitat reduïda.

D'altra banda, caldrà adaptar l'edifici a les noves normatives de seguretat i prevenció d'incendis. Per fer-ho, s'hi destinaran uns 75.000 euros. Finalment, es destinaran 80.000 euros més a tasques de reparació i manteniment, tot adequant l'espai a les noves tecnologies.

Segons Madrenas, «cal que els expositors vegin la Fira com una oportunitat de negoci, i per fer-ho ha de ser moderna i de qualitat». De fet, CiU sempre havia apostat per treure la Fira de la Devesa i construir un nou edifici, i l'alcaldessa assegura que segueixen amb aquesta idea en ment. Però tenint en compte que encara hauran de passar anys fins que això sigui possible, han decidit fer-li ara un rentat de cara per aconseguir que estigui «a l'altura de la ciutat», ja que, segons Madrenas, actualment s'havia quedat una mica enrere. L'objectiu, a partir d'ara, és aconseguir que «es converteixi en un motor real i econòmic de tota la demarcació». De la mateixa manera, el president de la Cambra de Comerç, Domènec Espadalé, va assegurar que la reforma és necessària «tant per a la societat com per als expositors».

La voluntat és fer les obres aprofitant els períodes en què la Fira té menys activitat, com per exemple a l'estiu, mentre que alguns treballs es podran compatibilitzar amb el funcionament habitual de l'entitat.