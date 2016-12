Mor una dona després de caure al carrer Finestrelles de Can Gibert

Una dona de 85 anys va morir dimarts a la tarda a l'hospital Josep Trueta a conseqüència d'una caiguda al barri de Can Gibert del Pla de Girona. La dona tornava dimarts de comprar amb la seva filla quan, segons fonts de la família, va ensopegar amb les reixes del desguàs del clavegueram del carrer Finestrelles.

A causa de la caiguda la dona va quedar inconscient i va rebre un fort cop al cap. Arran del fet, al lloc s'hi van desplaçar els efectius mèdics del SEM així com la Policia Municipal. Després d'estabilitzar-la la van traslladar en ambulància a l'hospital Trueta de Girona. Durant la mateixa tarda, segons van confirmar ahir fonts del centre sanitari, la veïna de Can Gibert va morir.



Les reixes

Fonts properes a la família asseguren que la dona va perdre la vida perquè les reixes del desguàs estan «mal muntades» i que, al carrer Finestrelles, més d'una persona hi ha ensopegat. Es tracta d'unes reixes primes i allargades que es poden trobar en molts punts de Girona per engolir l'aigua de la pluja. En alguns llocs, a més, tenen un ferro perpendicular a sobre que serveix per evitar que les puguin robar per vendre-les i per assegurar que la reixa quedi ben fixada.

Les mateixes fonts afirmen que aquest malestar ha estat traslladat en diverses ocasions a l'Ajuntament de Girona. I denuncien que el malaurat accident no hauria succeït si això hagués estat solucionat. L'accident va tenir lloc a l'altura del número vuit d'aquest carrer de Can Gibert, només a deu números d'on vivia la dona.

Des de l'Associació de Veïns de Can Gibert del Pla, Josep Maria Dalmau també va lamentar el succés i va assenyalar que no tenia coneixement que les reixes del clavegueram fossin problemàtiques per als vianants.

Des de l'Ajuntament de Girona també es va lamentar la mort d'aquesta veïna de Canb Gibert i van assegurar no tenir constància de cap queixa envers la reixa. En aquest sentit, van atribuir la mort a un malaurat accident.